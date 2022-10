Loose Women’s Saira Khan affirme qu’elle a quitté l’émission après que les patrons “aient essayé de la forcer à rejoindre Only Fans”

SAIRA Khan a admis la raison pour laquelle elle a quitté son rôle de panéliste dans l’émission ITV Loose Women.

La star de la télévision Saira a passé cinq ans dans le programme entre 2015 et 2020 avant de démissionner de façon spectaculaire avec effet immédiat.

Mais maintenant, l’ancienne finaliste de The Apprentice affirme qu’elle a quitté le programme lorsque les producteurs lui ont demandé de rejoindre le site Web classé X OnlyFans.

Saira a dit qu’elle était horrifiée qu’on lui ait demandé de créer un compte sur le site d’abonnement pour adultes dans le cadre d’un coup de pub pour le programme du midi.

En outre, Saira a ensuite expliqué en détail comment les patrons lui avaient précédemment demandé de créer un moule de son vagin dans le cadre d’une campagne Body Stories.

S’adressant au Mirror, Saira a déclaré: “La goutte qui a fait déborder le vase, c’est quand l’un des jeunes producteurs a été envoyé courir après moi pour me demander si je serais prêt à ouvrir un compte OnlyFans.”

Une Saira dégoûtée a poursuivi: «Je pouvais voir qu’elle-même était mortifiée de me demander. J’ai répondu : ‘Vous demandez à une femme asiatique qui a un mari et des enfants et qui vient d’une famille musulmane d’ouvrir un compte OnlyFans ?’

Elle a admis que le jeune producteur lui avait dit qu’ils lui avaient demandé car Saira avait partagé des images d’elle en sous-vêtements sur ses propres réseaux sociaux et ils voulaient voir quelle réponse elle obtiendrait des hommes sur le site et l’utiliser dans le cadre d’une histoire sur le panneau spectacle.

Saira a déclaré qu’elle savait que son temps dans le programme était là-haut, puis a révélé qu’elle s’était sentie “humiliée, en colère” et “déçue”.

Saira a critiqué les patrons d’ITV et leur approche de la santé mentale en soulignant les tragédies précédentes telles que les suicides de Love Island, notamment l’animatrice Caroline Flack et la star de Jeremy Kyle, Steve Dymond, 63 ans.





Elle a dit qu’elle rentrerait chez elle en larmes à certaines des demandes des producteurs et qu’elle ne s’était vu offrir aucun soutien après qu’elle et sa jeune famille aient été victimes de trolling et de menaces en ligne.

La star de Dancing on Ice a également expliqué comment les producteurs «se frotteraient les mains de joie» à des histoires négatives sur la star afin de conduire des clickbait.

Parlant de son expérience négative, elle a ajouté : « Le système est toxique. Ils n’ont pas de personnes qui ont l’expertise pour introduire des soins de bien-être et de santé mentale.

Saira affirme avoir été harcelée par des producteurs pour faire des choses qu’elle ne voulait pas faire et a déclaré qu’elle se sentait comme “du fourrage pour les relations publiques – sans aucun respect pour mes origines ou ma culture”.

Ailleurs, la présentatrice de télévision a estimé que les patrons de Loose Women la gardaient dans l’émission pour qu’elle soit la «femme musulmane gobby» et a admis que la culture de l’émission encourageait les panélistes à «discuter» et à être «garce».

Saira a poursuivi en disant: “Je n’ai jamais été assise et rassurée pour m’assurer que j’allais bien.”

Un porte-parole de Loose Women a déclaré: «Nous réfutons fermement toutes ces affirmations. Le devoir de diligence est d’une importance primordiale pour tous nos panélistes. Saira a quitté le panel il y a près de deux ans et nous lui souhaitons bonne chance.

Une source a en outre ajouté au Mirror: «Loose Women Investigates est un volet qui a vu des rapports sur une gamme de sujets. Des sites tels que OnlyFans pourraient toujours potentiellement faire l’objet d’une enquête. La campagne Body Stories s’est attaquée au tabou de la dysmorphie vaginale en 2017. Saira n’a pas participé à cette campagne.

