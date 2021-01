Les fans de Loose Women ont été choqués lorsque Saira Khan a annoncé qu’elle quittait le panel.

La présentatrice accomplie, 50 ans, a récemment déclaré qu’elle démissionnait afin de «se concentrer sur la poursuite d’autres projets médiatiques» ainsi que de travailler sur son entreprise de la peau et son amour du bien-être.

Elle a également ajouté dans sa chronique pour The Mirror, que la pandémie de coronavirus l’avait forcée à réévaluer ses priorités et a déclaré que le fait d’être dans la file lui avait permis de « bénéficier de la plateforme ».

Au cours de ses cinq années dans la série, Saira s’est courageusement ouverte sur un certain nombre de situations difficiles qu’elle a traversées dans sa vie et a réouvert de vieilles blessures dans le but de partager ses histoires pour aider les autres.

En 2016, Saira a déclaré aux téléspectateurs qu’elle avait été la proie de sa jeunesse.

La star a fondu en larmes et a dû quitter le plateau lorsqu’elle a parlé de son passé, admettant qu’un membre de la famille est entré dans sa chambre et l’a agressée quand elle avait 13 ans.







(Image: Instagram)



Lorsque Saira s’est ouverte à l’antenne, elle a dit qu’elle n’avait pas prévu de mentionner son passé, mais qu’elle avait l’impression qu’elle devait en parler en parlant de la militante anti-viol Mukthar Mai, qui a été violée en groupe dans son village au Pakistan. Il y a 14 ans.

« En lisant son histoire … je n’en ai jamais parlé auparavant, mais, toute femme qui traverse … à 13 ans, un membre masculin de ma famille – il est mort maintenant – est entrée dans ma chambre et l’a fait choses », a révélé Saira.

« Je n’aurais jamais parlé de ça mais j’ai senti que je devais le faire. »

Appelant les gens à dénoncer les abus, The Apprentice a ajouté: «S’il vous plaît, cette femme est une voix pour chaque femme dans le monde et elle m’a inspiré à parler de quelque chose qui ne va pas.

« Si un jeune enfant ou une jeune femme traverse quelque chose où quelqu’un les touche, sans sa permission, de manière inappropriée … S’il vous plaît, c’est faux. Allez chercher de l’aide. Ce n’est pas culturellement acceptable et pas religieusement acceptable. »

L’année suivante, Saira a courageusement raconté comment elle avait reçu une menace de mort qui a laissé son mari, Steve, «craintif» et l’a suppliée de «se taire».







(Image: Saira Khan)



Dans un épisode de Loose Women en 2017, la femme d’affaires a déclaré qu’elle avait signalé une menace de mort à la police – qu’elle avait été envoyée en ligne après avoir téléchargé une photo en bikini avec un message à un prédicateur musulman.

Dans le message, elle avait critiqué un prédicateur musulman pour avoir déclaré que les femmes se coiffant les sourcils est un péché.

Saira a écrit: « Je me suis réveillée en apprenant qu’un prédicateur musulman disait que ‘épiler les sourcils’ pour les femmes musulmanes est un péché – voici ma réponse – embrasse mon [peach emoji] vous dinosaure préhistorique en arrière! «

Un utilisateur anonyme d’Instagram a alors menacé Saira, commentant: « » Si vous appréciez votre vie, gardez le f *** hors de l’Islam. »

Elle a ensuite insisté, en direct à l’antenne, sur le fait que la menace de mort ne l’empêcherait pas d’être musulmane ou de porter un bikini.

Saira a également admis que son mari Steve avait tellement peur de la menace de mort qu’il lui avait dit qu’elle devrait probablement se taire.

Saira a dit: « Mon mari m’a tiré sur le côté et a dit ‘Saira regarde, tu as deux enfants, tu ne sais pas ce que sont les cinglés là-bas, tu ne peux pas en parler – laisse tomber’.

«Et il était tellement inquiet que j’ai juste pensé: ‘Sais-tu ce que Steve? Tu as raison mais je ne peux pas ne pas parler parce que la seule image que les gens auront des femmes musulmanes dans ce monde, ce sont ces extrémistes. Et je veux les gens savent que je suis une femme musulmane et que je veux porter un bikini et je le porte avec fierté, je vais m’épiler les sourcils. Tuer des gens au nom de la religion est un péché, ne pas épiler les sourcils. «







(Image: S Meddle / ITV / REX)



Après son discours passionné, elle a été élevée par la co-animatrice Andrea McLean – qui a quitté Loose Women en décembre – pour avoir été « incroyablement courageuse ».

Saira a insisté: « J’apprécie vraiment que vous disiez que je suis courageuse mais je ne me sens pas courageuse – je pense que c’est tellement mal et bizarre pour moi de me sentir courageux juste d’appeler quelqu’un un dinosaure. Ce n’est pas courageux! Nous devrions tous être autorisés. pour dire quelque chose comme ça. «

Elle a ajouté que ce qui l’a vraiment attristée, c’est que sa mère et son père sont venus ici avec «rien dans leurs poches» et ont été victimes de beaucoup de racisme.

«Cette génération a baissé la tête et était reconnaissante d’être dans ce pays, elle était reconnaissante d’avoir un emploi et elle voulait que ses enfants soient éduqués et jouissent de toutes les libertés de ce pays», a-t-elle déclaré. « Ce que je trouve triste, c’est qu’il y a des gens de ma couleur, de ma religion, qui me font maintenant des menaces de mort. Quatrième, cinquième génération – c’est la chose triste. »

Toujours en 2017, Saira a choqué le public de Loose Women et ses collègues panélistes en révélant qu’elle était ridiculisée et patronnée par une célébrité féminine.

Au cours d’une discussion sur le producteur hollywoodien Harvey Weinstein, qui a été reconnu coupable d’avoir harcelé sexuellement une série de femmes, Saira a fait valoir que ce n’était pas seulement les hommes qui étaient responsables de l’intimidation.







(Image: S Meddle / ITV / REX)



S’exprimant dans l’émission, Saira a déclaré: « Je voudrais juste souligner que ce ne sont pas seulement les hommes qui sont responsables de l’intimidation. J’ai eu des expériences où des femmes, des célébrités, m’ont intimidé sur le lieu de travail et c’est complètement inacceptable.

«Il y a eu un incident particulier, je ne peux évidemment pas nommer la personne, mais avant même qu’elle ne vienne dans le studio, elle a dit à tout le monde de ne pas la regarder dans les yeux.

«Et vous vous demandiez comment est-ce que cela peut arriver?

« C’était un nom familier. C’était ma première expérience avec cette présentatrice et elle m’a ridiculisé et à la fin m’a fait preuve de condescendance et a dit ‘oh ouais, ton père aurait été vraiment fier’.

« Vous êtes tellement choqué, mais ce qui m’a vraiment ennuyé, c’est que le présentateur a été autorisé à le faire pendant ces années et personne ne bat la paupière dans cette industrie et cela doit changer, c’est vraiment le cas. »

La sortie de Saira intervient quelques semaines à peine après que le panéliste Andrea ait également décidé de quitter la série.

Andrea a dit au revoir dans un épisode en larmes avant Noël.