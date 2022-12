Loose Women’s Judi Love a l’air plus mince que jamais alors qu’elle montre une perte de poids de 1,5 pierre dans une robe moulante

JUDI Love avait l’air incroyable alors qu’elle montrait sa silhouette soignée après sa perte de poids de 1,5 pierre dans une robe moulante.

The Loose Woman a volé la vedette aux MOBO Awards à l’OVO Arena de Wembley hier soir.

Getty

Judi Love avait l’air sensationnelle aux MOBO Awards[/caption]

Pennsylvanie

Elle a présenté un gong dans la nuit[/caption]

Judi, 42 ans, était un pur délice dans sa robe en maille noire alors qu’elle posait sur le tapis rouge.

La star de Strictly a mis les bouchées doubles dans sa tenue transparente qui comportait une mini-robe noire ajustée en dessous.

La maman était glamour avec une coiffure courte en bob légèrement bouclée.

Elle avait l’air magnifique avec une nappe de lèvres nues et d’énormes cils.

En savoir plus sur Loose Women L’AMOUR FAIT MAL La star stricte Judi Love s”ouvre sur le champ de mines des rencontres en ligne sur 40 ‘besoin doit’ J’ai fondu en larmes à cause du coût de l’uniforme scolaire, révèle Judi Love

Pendant ce temps, Judi a révélé un béguin secret pour un étalon Strictly en disant: “Il peut me jeter à tout moment!”

Elle a parlé de sa célébrité préférée dans l’émission à succès BBC1, qu’elle a jouée en elle-même l’année dernière, épatant les juges avec son célèbre twerk.

Judi a été époustouflé par les séquences de danse du présentateur animalier Hamza depuis qu’il a rejoint Strictly.

C’était sa « samba folle » en particulier qui la rendait folle.

S’adressant à The Sun lors de son lancement glam new Very fashion, la comédienne a déclaré: «Il peut me jeter sur la piste de danse à tout moment.

« L’avez-vous vu faire cette samba sexy ? La façon dont il a jeté sa partenaire en l’air et l’a rattrapée. Je veux dire, qui ne voudrait pas ça. C’était sauvage.

Judi, qui a été la première star à twerker dans l’émission avec son partenaire de danse Graziano, a déclaré : « Mon Graz me manque. Je veux dire… regardez-le. Je suis toujours en contact avec Sean Paul aussi sur Whatsapp. Il aime Strictly aussi.

Pendant ce temps, Judi encourage Fleur East à se qualifier pour la finale alors qu’elle a critiqué les juges de l’émission pour l’avoir “sous-estimée”.

Parlant de qui sont ses favoris pour gagner, elle a déclaré: “Je veux voir Fleur en finale avec Hamza.”

Instagram

Judi avait l’air si glamour lors de sa soirée[/caption]

Instagram

Judi s’est éclatée aux Mobos[/caption]