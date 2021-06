Loose Women’s Gloria Hunniford surprise en train d’accélérer – admettant « Je suis contente de n’avoir tué personne »

LOOSE Women’s Gloria Hunniford a révélé qu’elle avait été prise pour excès de vitesse – admettant « Je suis contente de n’avoir tué personne ».

L’homme de 81 ans est apparu dans l’édition de mardi de l’émission ITV, où le panel a débattu de la question « Est-ce que tous les plus de 70 ans devraient repasser leur examen de conduite ? »

5 Loose Women’s Gloria Hunniford a été surprise en train d’excès de vitesse

L’animatrice Ruth Langsford a demandé à Gloria ce qu’elle pensait de sa récente démêlée avec la loi pour excès de vitesse.

Gloria a déclaré: « Je vais être honnête – je n’en suis pas fier d’ailleurs – je ne pars pas à accélérer et je suis content de ne pas avoir eu d’accident ou de tuer quelqu’un. »

Elle a poursuivi : « J’étais [doing] 38[mph] dans un 30 [zone], et c’était à une époque où mon mari – vous devez mettre dans le formulaire pourquoi vous excès de vitesse – et c’est vrai, mon mari avait été emmené à l’hôpital et je n’étais pas autorisé à entrer.

« Je ne pouvais pas l’accompagner dans l’ambulance et j’ai dû apporter des articles de toilette et des choses pour le lendemain.

5 Le panel débattait si tous les plus de 70 ans devaient repasser leurs tests de conduite

5 Gloria a admis qu’elle avait conduit à 38 mph dans une zone 30

5 Elle a dit qu’elle se précipitait pour apporter des articles à son mari Stephen après son transport à l’hôpital et qu’elle ne pouvait pas l’accompagner dans l’ambulance.

« Et mon esprit, si je suis honnête, était sur lui et amenait les articles de toilette à l’hôpital, donc je ne regardais pas tout le temps mon compteur de vitesse. »

Gloria a ensuite baissé les yeux vers la caméra et a dit directement aux téléspectateurs: « Avouons-le, je suis sûr que beaucoup d’entre vous ont eu leurs moments d’excès de vitesse. »

Se tournant vers ses collègues panélistes, elle a déclaré: « Mais je ne voulais évidemment pas les points sur mon permis, et heureusement, c’était à un moment où je pouvais suivre le cours pour excès de vitesse.

« Donc, c’est fait maintenant par Zoom et nous étions 12 et je savais que le gars quand il a regardé mon formulaire m’a dit » pourquoi tu l’as fait? » Je le lui ai dit et je n’en suis pas fier mais j’ai tellement appris grâce à ce cours de remise à niveau. »

5 Gloria a fait un cours de vitesse qui, selon elle, était très utile

Gloria est mariée à son deuxième mari, Stephen Way, avec qui elle s’est mariée en 1998.

Ce fut un épisode mouvementé pour Gloria, car elle s’est également affrontée avec Brenda Edwards à propos de Freedom Day avant de déchirer ses notes.