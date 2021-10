Loose Women’s Frankie Bridge révèle qu’elle s’est « effondrée » après un arrêt de police nocturne « terrifiant »

La star de LOOSE Women, Frankie Bridge, a révélé hier qu’elle s’était « effondrée » après avoir été arrêtée par la police lors d’un arrêt « terrifiant ».

Le panel a discuté des directives largement diffusées aux femmes par Scotland Yard après la condamnation de Wayne Couzens pour le meurtre de Sarah Everard.

2 Frankie Bridge se souvient d’une rencontre « terrifiante » avec des flics Crédit : ITV

2 Frankie a dit qu’elle s’était effondrée et a appelé sa mère immédiatement après Crédit : Rex

Couzens, qui était un policier en service lorsqu’il a faussement arrêté, kidnappé, violé et assassiné Sarah plus tôt cette année, a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Les chefs de police ont depuis été critiqués pour avoir recommandé des femmes qui ne se sentent pas en sécurité lorsqu’elles sont approchées par des flics isolés qui signalent des bus ou composent le 999 pour vérifier si un officier est authentique.

Parlant de sa propre épreuve, Frankie a déclaré: « J’ai déjà été dans une situation où j’ai été arrêtée et c’était deux officiers et parce que je ne savais pas que j’avais fait quelque chose de mal.

« J’étais dans une voiture et je traversais Londres. Et j’ai pensé au départ, ‘Eh bien, je n’ai rien fait de mal, ils doivent essayer de me dépasser.’ Alors je suis allé sur une nouvelle voie et ils m’ont suivi – ont continué à conduire. Et puis ils ont allumé leurs feux et j’ai pensé: « Oh mon Dieu, ça doit être quelque chose de vraiment mauvais ».

« Je me suis à nouveau écarté du chemin et j’ai pensé: ‘Oh, je vais prendre cette route et – si c’est moi qu’ils recherchent – ils s’arrêteront derrière moi.’ Et ils l’ont fait. Alors j’ai fini seul dans cette petite ruelle sombre et ces deux officiers sont sortis et ils ont dit que je conduisais de manière erratique, apparemment et que j’avais eu un alcootest, et que je n’avais pas bu ou quoi que ce soit. «

La chanteuse du samedi a raconté comment les flics l’ont ensuite forcée à nettoyer sa plaque d’immatriculation.

Elle a poursuivi: « Et puis ils ont dit, oh, c’est parce que ma plaque d’immatriculation était trop sale et j’ai dit: ‘Oh, je suis désolé, je vais la faire nettoyer tout de suite.’ Et il a dit : ‘Non, je veux que tu le nettoies maintenant.’ J’étais comme, ‘Ok, euh, je vais essayer de trouver quelque chose dans la voiture.’ Tout ce que j’ai pu trouver, c’est une écharpe que j’avais et il a dit : « Ouais, utilise ça. »

« Alors j’étais là à essuyer ma plaque d’immatriculation et j’ai agi en quelque sorte très calme. Il faisait noir la nuit, j’étais beaucoup plus jeune, puis ils sont partis et je me suis littéralement effondré dans ma voiture et j’étais terrifié. Je me souviens appeler ma mère après. »

Ses commentaires sont venus alors qu’un chef de la police qui a déclaré que les femmes « doivent être sages » après la mort de Sarah, a été accueilli avec fureur.

Le commissaire du North Yorkshire, Philip Allott, a déclaré: « Donc, les femmes, avant tout, doivent savoir quand elles peuvent être arrêtées et quand elles ne peuvent pas être arrêtées. Elle n’aurait jamais dû être arrêtée et soumise à cela », a-t-il déclaré.

« Peut-être que les femmes ont besoin de réfléchir en termes de processus juridique, pour en apprendre un peu plus sur ce processus juridique ».

Il a été critiqué par des militants – dont le groupe Reclaim the Streets.

Lucy Arnold a déclaré: « Je pense franchement que c’était une chose horriblement offensante à dire », a-t-elle déclaré.

« Est-ce que quelqu’un a vraiment l’impression de pouvoir tenir tête à un policier ?

« Je suis très confiant, je connais mes droits, je connais la loi, mais non, je ne me sentirais pas du tout en confiance. »