Loose Women’s Dame Kelly Holmes admet qu’elle a été «ignorante» à propos de la communauté trans alors qu’elle s’engage à soutenir la cause

LOOSE Women’s Dame Kelly Holmes a admis qu’elle était «ignorante» à propos de la communauté trans et s’est engagée à soutenir la cause.

La championne olympique, 52 ans, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour répondre à certains commentaires qu’elle avait faits en 2019.

Kelly, qui a révélé qu’elle était gay l’année dernière, avait précédemment déclaré qu’il devrait y avoir une autre catégorie pour les athlètes transgenres lors de la participation à des événements sportifs.

Mais maintenant, la star a clairement indiqué qu’elle avait un point de vue différent.

Kelly a déclaré sur son histoire Instagram plus tôt dans la journée: «En tant qu’ancienne athlète internationale, femme homosexuelle et maintenant ouvertement membre de la communauté LGBTQIA, je veux d’abord dire que je soutiens totalement mes frères et sœurs trans, j’ai été ignorante dans le passé sur le combat de la communauté trans et je veux maintenant voir un résultat juste et concluant pour ceux dont le sexe diffère de celui attribué à la naissance, dans tous les domaines de la vie, y compris le sport.

« Tout d’abord, je ne crois pas à une approche globale. Une approche plus nuancée de l’individu, du sport et du niveau est une bien meilleure façon de garder le sport équitable.

“Par exemple, il existe de nombreux sports dans lesquels les compétences, la pratique et l’expérience paient beaucoup plus que les capacités physiques.

«De même, la grande majorité du sport se pratique sur un terrain de jeu local où la participation et l’inclusion, ainsi que les avantages pour la santé physique et mentale sont peut-être plus importants que la victoire.

«Il y a certainement une discussion à avoir car la question est si complexe, mais dire que tous les athlètes trans ne devraient pas concourir dans le sport d’élite n’est pas juste.

“Il est important que tout le monde dans la société soit traité équitablement et pour le sport, une approche scientifique à ce sujet est adoptée, comme dans d’autres pays où des examens scientifiques ont déjà eu lieu.”

En 2019, lorsque les Championnats d’athlétisme d’Afrique du Sud étaient en cours, Kelly a partagé son opinion sur Twitter.

Kelly a précédemment tweeté: « Se préparer pour que les femmes biologiques boycottent certains événements.

« Ayez une catégorie trans si besoin est, mais encore mieux des jeux trans.

“Sinon, je commence à m’inquiéter des réactions négatives et des abus que la communauté trans subira de la part des spectateurs.”

Bobbi Pickard, PDG de Trans In The City, a déclaré: «Dame Kelly Holmes a suivi une énorme courbe d’apprentissage sur la communauté trans depuis sa sortie l’année dernière.

“C’est tellement positif de voir que grâce à l’aide de la communauté LGBTQIA, elle commence maintenant à comprendre la vérité sur les personnes trans et non binaires et devient une véritable alliée pour nous. J’ai hâte de voir son vaisseau allié aller de mieux en mieux.

En juin, Kelly a parlé de sa sexualité.

Elle a révélé qu’elle était lesbienne – après avoir vécu une « vie secrète » pendant des décennies.

L’héroïne sportive, qui est dans une relation heureuse, dit qu’elle voulait “crier” sur sa sexualité pendant des années – mais qu’elle se sentait incapable de parler ouvertement.

Dame Kelly, qui a servi dans l’armée, a déclaré au Sunday Mirror qu’elle avait réalisé pour la première fois qu’elle était gay lorsqu’elle avait embrassé une autre femme soldat à l’âge de 17 ans seulement.

Mais elle a refoulé ses vrais sentiments pendant des années – et a subi des épisodes d’automutilation.

Même ses célébrations après avoir remporté l’or aux 800 et 1 500 mètres à Athènes ont été gâchées car elle craignait d’être éliminée.

Dame Kelly craignait d’avoir “toujours des ennuis” si elle avait admis être homosexuelle alors qu’elle était dans l’armée, bien que sa famille et ses amis proches soient au courant de sa sexualité depuis des années.

Elle a rejoint le Women’s Royal Army Corps en 1988, un mois avant son 18e anniversaire.

À l’époque, les forces avaient interdit les soldats LGBT, qui n’a été levée qu’en 2000.

