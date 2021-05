Loose Women sera rebaptisé Loose Men pendant une journée et présentera un panel entièrement masculin pour la Semaine de sensibilisation à la santé mentale

LOOSE Women sera rebaptisé Loose Men pendant une journée et présentera un panel entièrement masculin pour coïncider avec la Semaine de sensibilisation à la santé mentale.

Richard Madeley animera l’émission spéciale ITV le 13 mai, aux côtés du danseur Jordan Banjo, du juge de télévision Robert Rinder et du chanteur et acteur Martin Kemp.

Rex

Richard Madeley accueillera Loose Men – les Loose Women rebaptisées[/caption]

Madeley, 64 ans, a déclaré: «Ce n’est un secret pour personne que les hommes ont plus de mal que les femmes à parler de nos émotions.

«J’ai hâte de découvrir ce qui se passe lorsque nous, les gars, parlons de choses que nous évitons habituellement.

Le juge Rinder a ajouté: «J’ai été confronté à de nombreuses batailles dans les salles d’audience au cours de ma vie mais, même si j’ai été invité à de nombreuses reprises, rien ne peut me préparer à devenir un Loose Man sur un panel entièrement masculin!

«J’ai hâte de me joindre à Richard, Jordan et Martin pour discuter des sujets qui nous tiennent à cœur tout en aidant à soutenir la campagne de Loose Women’s Stand By Your Men pendant la Semaine de sensibilisation à la santé mentale.»

Caractéristiques de Rex

Martin Kemp rejoindra également le panel entièrement masculin[/caption]

Caractéristiques de Rex

Le juge Rinder a déclaré: « Rien ne peut me préparer à devenir un homme lâche »[/caption]

Caractéristiques de Rex

Jordan Banjo sera également co-hôte de la Semaine de sensibilisation à la santé mentale[/caption]





Sally Shelford, rédactrice en chef de Loose Women, a déclaré: «Nous sommes impatients d’accueillir les quatre prochains braves hommes qui prendront en charge le bureau de Loose Women pour la journée.

«En soutenant notre campagne Stand By Your Men, Richard, Robert, Martin et Jordan contribueront à faire la lumière sur un sujet aussi important, en donnant aux hommes les moyens de tendre la main et d’obtenir de l’aide s’ils ont des difficultés.

«Et bien sûr, nos Loose Men honoraires discuteront de certains sujets classiques de Loose pour nous faire rire aussi à l’heure du déjeuner.»