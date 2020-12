Le succès de la solution Venue Bubble à Las Vegas a également créé une visibilité et une opportunité pour les solutions de bulles de voyage en boucle

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 01 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Loop Insights Inc. (MTRX: TSXV) (RACMF: OTCQB) (la «Société» ou «Loop»), un fournisseur de solutions sans contact et d’intelligence artificielle ( «AI») pour générer des informations en temps réel, un engagement client amélioré et un traçage automatisé des sites vers l’espace physique, est heureux d’annoncer la réussite de la mise en œuvre de sa solution «Venue Bubble» dans deux environnements en direct distincts hébergeant des équipes de basketball de la Division 1 de la NCAA .

Le PDG de Loop Insights, Rob Anson, a déclaré: «Il n’y a tout simplement aucun moyen d’exagérer les implications de notre environnement en direct, les succès de Venue Bubble en Floride et à Las Vegas au cours des 10 derniers jours. Avec le monde entier qui regarde, y compris les ligues et équipes sportives professionnelles, les ligues et équipes sportives universitaires, les sites de renommée mondiale et les entreprises hôtelières, Loop a réussi à sortir du parc et a fourni au monde les données empiriques nécessaires pour démontrer que notre solution à bulles n’est rien. à court de classe mondiale. À cette fin, nous avons déjà entamé d’importantes discussions sur la possibilité de protéger Loop et d’aider à rouvrir certains des plus grands événements sportifs d’Amérique du Nord en 2021. »

Le 8 octobre 2020, Loop Insights a annoncé qu’il avait été sélectionné comme solution de premier choix de localisation de sites et d’engagement des fans pour le NCAA College Basketball #VegasBubble à Las Vegas , où des matchs sont joués au MGM Grand Garden Arena, au Mandalay Bay Events Center et au T-Mobile Arena entre le 25 novembre et le 22 décembre 2020.

Le 9 novembre 2020, Loop Insights a annoncé la mise en œuvre du tout premier « Venue Bubble » entièrement intégré (test de bout en bout, suivi des contacts et notifications d’alerte) lors du tournoi de basketball universitaire #BeachBubble NCAA à Fort Myers, en Floride , accueillant 14 équipes masculines et féminines de basket-ball de la Division I de la NCAA en novembre et décembre qui joueront à la fois au Hertz Arena et à l’Alico Arena (FGCU) tout en logeant au Hyatt Regency.

La mise en œuvre de #BeachBubble représentait la toute première solution de salle COVID-19 de bout en bout dans un environnement en direct et une étape majeure de l’industrie compte tenu de la demande mondiale de solutions de salle de la part des organisations au niveau de l’entreprise du monde entier. Il a été naturellement étendu à #VegasBubble.

Le PDG de bdG Sports, Brooks Downing, a déclaré: «Nous sommes très heureux de la performance et du succès de Fort Myers et des Las Vegas Bubbles. La plateforme Loop Insights a fourni un haut niveau de sécurité tout en offrant une expérience très conviviale à nos participants. Nous sommes impatients de travailler aux côtés de Loop lors des prochains événements. »

LES DONNÉES CONFIRME UN SUCCÈS À 100% AUX TOURNOIS #BEACHBUBBLE ET #VEGASBUBBLE

Le tournoi #BeachBubble ayant commencé plus tôt, les statistiques intermédiaires suivantes de cet événement spécifique peuvent être partagées avec le public, des similitudes avec lesquelles sont également générées à #VegasBubble.

Nombre total d’emplacements – 14

Nombre total d’utilisateurs inscrits – 553

Total des enregistrements – 3 830

Contrôles de recherche des contacts – 2 rapports ont dû être générés pour les cas infectés potentiels, avec des tests confirmant que les deux étaient négatifs.

Conclusion – La solution Loop Insights Venue Bubble a réussi à contenir la bulle à 100%. De plus, le système n’a subi aucune panne et les expériences utilisateur se sont avérées aussi fluides que prévu, conduisant à des niveaux de satisfaction globale dépassant les attentes des participants et même les attentes internes les plus élevées de Loop.

LE SUCCÈS DE VENUE BUBBLES CRÉE UNE VISIBILITÉ ET UNE OPPORTUNITÉ SIGNIFICATIVES POUR LA SOLUTION LOOP #TRAVELBUBBLE SUPPORTÉE PAR APPLE ET GOOGLE WALLET

En tant que capitale mondiale des congrès de villégiature, #VegasBubble a fourni à Loop la meilleure opportunité possible de présenter sa solution #TravelBubble pour l’industrie mondiale de l’hôtellerie et du voyage, cette dernière étant appelée à perdre 3,3 billions de dollars à cause de COVID -19.

À cette fin, Loop a terminé tous les développements et applications pour le lancement réussi de sa solution #TravelBubble qui est complètement intégrée dans une interface utilisateur simple – prise en charge par Apple et Google wallet. Plus précisément, Loop fournit un portefeuille numérique aux utilisateurs et attribue un identifiant numérique à chaque utilisateur pour les plus hauts niveaux de sécurité. Les voyageurs peuvent ensuite télécharger les résultats des tests COVID-19, les certificats de vaccination, les cartes d’embarquement, les récompenses ou points de fidélité des compagnies aériennes, l’assurance voyage, le permis de conduire et les paiements dans une seule interface.

LOOP EST LA PREMIÈRE À COMMERCIALISER AVEC UNE PLATEFORME OPÉRATIONNELLE

Cette solution complète et prête à déployer a attiré une plus grande attention, en raison du succès de Venue Bubble de la société, de la part de grands acteurs mondiaux qui commencent à peine à construire leurs solutions, tels que l’IATA, visant à lancer une solution transfrontalière dans le premier trimestre 2021.

Loop est non seulement le premier sur le marché avec une plate-forme opérationnelle complète conçue pour le déploiement, mais il est également le premier à exécuter avec succès ses solutions dans un grand environnement actif et en direct grâce au succès des #BeachBubble et #VegasBubble.

Cela est essentiel étant donné le fait que les compagnies aériennes, qui ne peuvent plus attendre que les gouvernements réduisent les quarantaines générales pour reconstruire leurs activités, ont pris l’initiative de s’associer directement avec les hôtels et les destinations pour lancer leurs propres bulles privées.

Rob Anson a déclaré, «Nous apportons une solution plug-and-play qui peut se brancher sur n’importe quelle plate-forme existante aujourd’hui. Les récentes discussions de haut niveau au sein de l’industrie aérienne confirment notre niveau avancé de préparation. En outre, nous répondons également aux besoins des différentes bulles de voyage et des gouvernements, les responsables de la santé publique cherchant à approuver la réouverture des économies, y compris la réouverture sûre des frontières.

En conséquence, Loop estime une opportunité exponentielle de concéder sous licence toute sa plate-forme ou des parties de celle-ci à de nombreux clients potentiels tels que l’IATA, les chaînes d’hôtels, les compagnies aériennes et le gouvernement.

LA SOLUTION DE BULLES DE VOYAGE EN BOUCLE RÉPOND AUX EXIGENCES ACTUELLES DE QUARANTAINE QUI ARRÊTENT LES VOYAGES INTERNATIONAUX

En raison de la pandémie COVID-19, des périodes de quarantaine obligatoires de 14 jours et de l’absence de solutions de bulles de voyage capables de suivre et d’atténuer de manière fiable la propagation mondiale du virus par avion ou par bateau de croisière, les pays ont été contraints de prendre des mesures drastiques. des mesures qui causent des dommages importants à l’industrie mondiale du voyage.

Plus précisément, à partir d’aujourd’hui, les restrictions de voyage par pays sont les suivantes:

50 pays sont complètement fermés

123 pays sont partiellement ouverts avec une quarantaine OBLIGATOIRE à l’arrivée

(Source – https://www.ca.kayak.com/travel-restrictions)

Alors que les gouvernements commencent à utiliser les tests rapides comme moyen de limiter les risques d’importation de COVID-19 lors de la réouverture de leurs frontières aux voyageurs sans mesures de quarantaine, Loop fournit un moyen de garantir que les tests COVID-19 en boucle fermée et la preuve de vaccination sont disponibles. pour tous les voyageurs internationaux, ainsi que l’infrastructure de flux d’informations nécessaire pour le permettre.

3,3 milliards de dollars de pertes pour l’industrie mondiale du tourisme

Sans solution pour remplacer les mesures drastiques de voyage actuellement en place dans le monde, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a rapporté que le COVID-19 pourrait coûter au secteur du tourisme mondial des pertes de 3,3 billions de dollars américains.

Au Canada seulement, selon Statista, l’industrie canadienne du tourisme a contribué pour près de 40 milliards de dollars à l’économie en 2019. Cette année, la pandémie du COVID-19 a eu des conséquences dévastatrices pour l’industrie.

À propos de Loop Insights: Loop Insights Inc. est une société de technologie de l’Internet des objets («IoT») basée à Vancouver qui propose des solutions de marketing automatisé, de traçage des contacts et sans contact d’intelligence artificielle transformatrice («IA») ​​dans le secteur de la brique et du mortier. Son appareil IoT unique, Fobi, permet la connectivité des données entre les plates-formes en ligne et sur site pour fournir des informations détaillées en temps réel et un engagement automatisé et personnalisé. Sa capacité à s’intégrer de manière transparente dans l’infrastructure existante et à personnaliser les campagnes en fonction de chaque vertical, crée une solution hautement évolutive pour ses clients mondiaux potentiels qui couvrent les secteurs. Loop Insights opère dans les secteurs des télécommunications, des jeux de casino, des sports et du divertissement, de l’hôtellerie et de la vente au détail, au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Amérique latine, en Australie, au Japon et en Indonésie. Les produits et services de Loop sont soutenus par le réseau de partenaires d’Amazon.

