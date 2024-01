Loomis dit que les Saints corrigeront les « lacunes » après le dernier échec en séries éliminatoires

METAIRIE, Louisiane — Le directeur général des Saints de la Nouvelle-Orléans, Mickey Loomis, a défendu l’entraîneur des Saints Dennis Allen et le quart-arrière Derek Carr lors de sa conférence de presse de fin de saison mercredi.

Loomis a déclaré que certains changements devaient être apportés après que les Saints aient raté les séries éliminatoires pour la troisième saison consécutive, entraînant le départ du coordinateur offensif de longue date Pete Carmichael, de l’entraîneur des receveurs Kodi Burns et de l’assistant offensif senior Bob Bicknell mardi.

Les Saints ont également permis à l’entraîneur des porteurs de ballon Joel Thomas de partir et d’occuper le même poste avec les Giants de New York.

“C’est la première norme… d’une saison réussie : participer aux séries éliminatoires”, a déclaré Loomis. “Et donc si vous ne participez pas aux séries éliminatoires, alors je ne pense pas que vous puissiez dire que vous avez eu une saison réussie. Donc, nous n’avons pas eu une saison réussie cette année.”

Loomis a déclaré qu’il serait paresseux de rejeter toute la responsabilité sur l’entraîneur-chef ou le quart-arrière pour les résultats de la saison, et s’est préparé avec des statistiques pour défendre Allen.

Loomis a lu une feuille de papier répertoriant les records d’entraîneurs tels que les membres du Temple de la renommée Chuck Noll, Tom Landry et Bill Walsh, qui n’avaient tous pas de record de victoires au cours de leurs premières saisons.

Il a également cité Bill Belichick, qui n’avait pas de record de victoires en tant qu’entraîneur-chef des Cleveland Browns avant sa quatrième saison.

“Donc, je pense que la chose la plus simple à faire est simplement de regarder les résultats et de dire : ‘Oh non, nous devons faire un changement.’ Il faut regarder au-delà de cela”, a déclaré Loomis. “Quelles sont les raisons pour lesquelles nous étions 9-8 au lieu de 13-4 ? Et regardez, c’est collectif. Ce sont les joueurs, ce sont les entraîneurs, c’est moi, c’est notre personnel, notre effectif. Ce sont des variables parfois que nous ne faisons pas.” “Je n’ai aucun contrôle sur. Mon évaluation est que Dennis Allen est un bon entraîneur. Et encore une fois, avec Sean Payton, nous sommes allés 10-6 la première année, mais ensuite nous étions 7-9, 8-8. J’ai entendu le même bruit. Mais à l’époque, je savais que nous avions un bon entraîneur de football et donc je pense que parfois, la chose difficile à faire est d’être patient et de reconnaître ses autres défauts et de les corriger, et c’est ce que nous faisons.”

Allen a actuellement une fiche de 16-18 au cours de ses deux saisons en tant qu’entraîneur-chef des Saints et une fiche de 24-26 au total, y compris son mandat de 8-26 en tant qu’entraîneur des Raiders d’Oakland de 2012 à 2014.

On a demandé à Loomis si le passage d’Allen aux Raiders, qui s’est terminé lorsqu’il a été renvoyé quatre matchs après le début de la saison 2014, avait été pris en compte dans l’évaluation.

“Oui, c’est important. C’est important. Où que vous soyez, l’expérience compte. Je pense qu’avoir une expérience d’entraîneur-chef est précieux”, a déclaré Loomis. “Vous apprenez beaucoup de choses la première fois. Encore une fois, vous devez regarder au-delà du simple record. Quelles étaient les circonstances lorsqu’il était à Oakland ? En gros, ils dépassaient largement le plafond. Ils ont dû démolir l’équipe et le situation du quart-arrière. Il y avait beaucoup de variables là-bas et on lui a donné peu de temps.

Carr, qui a été repêché par Allen en 2014 alors qu’Allen était avec les Raiders, a signé un contrat de quatre ans d’une valeur pouvant atteindre 150 millions de dollars avec les Saints lors de la dernière intersaison.

Carr a disputé les 17 matchs, certaines de ses meilleures performances étant survenues lors de la séquence de 4-1 des Saints pour terminer la saison. Cependant, il s’est foulé l’articulation AC à l’épaule contre les Packers de Green Bay au cours de la troisième semaine et a également quitté deux matchs avec des commotions cérébrales.

“Je pense qu’il a fait beaucoup de bonnes choses”, a déclaré Loomis. Ce n’était pas parfait, c’est certain, mais je pense qu’il a fait beaucoup de bonnes choses. Je pense qu’il a été blessé pendant une bonne partie de cette saison, probablement plus qu’il ne le laisserait paraître ou que ce n’était le cas, donc j’ai eu l’impression qu’il a en quelque sorte fait un pas vers la fin et nous l’avons fait collectivement aussi, et il n’est pas le seul joueur ou poste qui était le cas. »

Allen a déclaré plus tôt au cours de l’intersaison que Carr avait reçu trop de critiques cette année après avoir été parfois hué par le public local. Loomis a fait écho à cette réponse mercredi.

“Ouais. Je veux dire, c’est la nature du poste de quart-arrière, n’est-ce pas ? Vous obtenez plus de crédit que vous ne le méritez probablement et vous recevez plus de reproches”, a déclaré Loomis. “C’est ce que j’ai dit au début : la chose facile et paresseuse à faire avec les résultats, c’est de blâmer l’entraîneur ou le quart-arrière. C’est ce que font les fans. C’est ce que font les médias. -les joueurs le font et ils ne le savent pas vraiment.”

Même si les Saints n’ont pas apporté de changements radicaux, Loomis a déclaré qu’il y avait des choses que tout le monde pourrait faire pour aller de l’avant. Il a spécifiquement abordé certaines de ces choses lors d’une réunion avec les joueurs à la fin de la saison.

“Cela fait un moment, mais j’avais l’impression qu’il y avait certaines choses à dire aux joueurs, tout comme je pense qu’il y a des choses à dire au personnel d’entraîneurs et à notre personnel des opérations de football”, a déclaré Loomis. “Je pense que nous sommes peut-être devenus un peu trop à l’aise ces dernières années, et donc je veux rendre les choses inconfortables.”

Loomis a déclaré que le message adressé à tout le monde était de respecter une certaine norme à l’avenir.

“Tout le monde dit : ‘Êtes-vous prêt à faire le nécessaire pour gagner ?’ Ils lèvent tous la main, mais parfois nous ne faisons pas les choses nécessaires pour gagner”, a déclaré Loomis. “Et c’est de ma faute. Cela dépend de moi à 100 pour cent. Je dois exiger que nos gars respectent des normes pour faire les choses nécessaires pour gagner. Et je pense que j’ai probablement laissé cela échapper un peu au cours des dernières années, et nous allons donc recalibrer cela, et c’est donc mon message à l’ensemble de notre bâtiment. Il ne s’adresse pas seulement aux joueurs ou aux entraîneurs, mais à l’ensemble de notre bâtiment.