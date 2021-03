LookFantastic Relaunch Beauty Easter Egg d’une valeur de plus de 230 £, il est à vous pour seulement 55 £

Êtes-vous à la recherche d’un œuf de Pâques alternatif aux œufs en chocolat disponibles? Peut-être que c’est le cadeau parfait pour quelqu’un qui n’aime pas beaucoup les friandises? Ou peut-être quelque chose pour vous-même? Eh bien, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. LookFantastic a annoncé que son célèbre œuf de beauté revenait en ligne.

L’Oeuf de Beauté 2021 est disponible le lundi 8 mars sur lookfantastic.com. Nous pensons que c’est le cadeau parfait pour vous-même ou un être cher – et à ne pas manquer, alors achetez-le avant qu’il ne disparaisse.

Que vous recherchiez une alternative aux œufs de Pâques en chocolat ou le cadeau parfait pour la fête des mères, la chasse est officiellement terminée grâce à LookFantastic.









Le nouvel œuf de beauté 2021 est rempli de six produits de luxe, de marques telles que Rodial, Elemis, Eve Lom et Color WOW.

Maintenant, l’œuf en édition limitée vaut plus de 230 £, mais vous pouvez mettre la main sur la boîte de beauté de Pâques pour seulement 55 £. Vous devrez agir vite car ils se vendent assez vite … Alors qu’attendez-vous?

Les abonnés actuels de Beauty Box reçoivent 10 £ de réduction sur l’œuf de beauté pour dire merci et les nouveaux clients peuvent recevoir 10 £ de réduction lors de leur inscription.

Vous n’êtes pas abonné et avez-vous envie de le devenir? C’est tellement simple. Vous pouvez vous inscrire à un abonnement d’un, trois, six ou 12 mois et recevoir une collection organisée de produits de beauté d’une valeur de plus de 50 £ par mois pour aussi peu que 13 £ par mois. Est-ce que c’est bon?

Alors, qu’y a-t-il dans l’œuf de beauté? Eh bien, nous avons listé tous les détails dont vous avez besoin ci-dessous.

Oeuf de beauté LookFantastic:









Eve Lom Gel Balm Cleanser (100 ml) – d’une valeur de 55 £

Faites l’expérience d’un nettoyage en profondeur et revitalisant pour la peau avec le nettoyant Eve Lom, décrit comme «probablement le meilleur nettoyant au monde» par Vogue.

Le baume polyvalent et primé a été savamment équilibré pour convenir à tous les types de peau et combine le mélange signature de la marque de quatre huiles végétales aromatiques (clou de girofle, eucalyptus, houblon et camomille égyptienne) pour favoriser l’éclat, l’éclat et la douceur peau qui regarde. L’huile de girofle encourage une peau claire et clarifiée, tandis que l’huile de camomille égyptienne et le beurre de cacao adoucissent, apaisent et revitalisent.

Cocktail de rêve infusé au chou frisé Color WOW (200 ml) – d’une valeur de 23 £

Améliorez la force et la condition des cheveux avec le Kale Cocktail Bionic Tonic de Color WOW, un traitement sans rinçage qui renforce les liaisons internes des cheveux de plus de 50% en une seule utilisation.

Lorsque les cheveux sont colorés, les liaisons cystéine internes naturelles qui maintiennent les mèches fortes et résistantes sont rompues, ce qui entraîne des cheveux fragilisés et vulnérables. Pour aider à lutter contre cela, un cocktail de chou de mer riche en soufre, d’acides aminés protéiques et de vitamines B contribue à renforcer les liaisons internes et à réduire considérablement la casse après une seule application; les cheveux sont lisses, démêlés et renforcés.

Contribuant à augmenter la force et la résilience des cheveux, la formule protectrice protège également des rayons UV pour garder les cheveux et la couleur protégés.

Huile marine Elemis Pro-Collagen (15 ml) – d’une valeur de 67 £

L’huile marine Pro-Collagène est un traitement anti-âge riche et reconstituant de la marque de soins de la peau britannique de luxe, Elemis.

Dérivée de plantes d’origine marine et d’actifs biologiques marins, l’huile pour le visage équilibre un trio d’algues – Padina Pavonica, Golden Seaweed et Roaring Water Kelp – qui agissent en tandem pour soutenir la barrière d’hydratation naturelle de la peau, maximisant les niveaux d’hydratation tout en lissant l’apparence de ridules et rides.

L’ajout d’huile de graines de pavot blanc crée un effet repulpant visible, améliorant la texture et le ton général de la peau pour un visage vraiment lifté et radieux. Un traitement puissant et naturel qui laisse la peau adoucie et nourrie avec un éclat anti-âge.

Gel pour les yeux Rodial Dragon’s Blood (15 ml) – d’une valeur de 64 £

Revitalisez les yeux fatigués avec le Gel pour les yeux Rodial Dragon’s Blood; une formule rafraîchissante à absorption rapide qui agit pour rafraîchir et rajeunir la zone délicate des yeux.

Fortifié d’acide hyaluronique, d’eau de rose et d’arnica, le gel puissant aide à minimiser l’apparence des ridules, des rides et des poches, tout en offrant une hydratation longue durée pour un contour des yeux plus lisse et plus raffiné. Dragon’s Blood (dérivé de l’arbre Croton Lechleri) protège des agresseurs environnementaux. Combat les cernes et les signes de fatigue pour laisser les yeux brillants et éveillés.

Deigo Dalla Palma The Lipstick in Shade 46 Ash Pink – d’une valeur de 16,50 £

Le rouge à lèvres de Diego Dalla Palma est le choix des professionnels du maquillage du monde entier.Il recouvre les lèvres d’une touche de couleur classique et vive, offre une couverture élevée et des résultats durables.

La formule crémeuse fond sur vos lèvres pour un fini lisse et moelleux, tandis que les sphères de collagène marin estompent l’apparence des ridules pour un effet repulpant. Enrichie en filtres solaires anti-âge à la vitamine E et aux UVA, cette formule garantit aux lèvres une sensation de douceur et de souplesse.

Kérastase Ciment Termique (20 ml)

Kérastase Resistance Ciment Thermique répare et protège les cheveux grâce à ses propriétés activées par la chaleur. Le lait sans rinçage le plus vendu contient la formule de marque Vita-Ciment Topseal, qui agit pour renforcer et reconstruire les cheveux de l’intérieur tout en réparant la couche externe en laissant une couche de finition protectrice.

Offrant une protection dès le moment où la chaleur atteint les cheveux, le coiffage chauffant est rendu sans culpabilité, laissant une finition lisse et brillante pour des mèches d’apparence et de sensation plus saines. Prouvé pour accélérer votre brushing de moitié, la recherche Kérastase montre que les utilisateurs de Thermique Cremes subissent jusqu’à 87% de casse en moins.

Envisagez-vous d’envoyer ceci à quelqu’un ou simplement vous faire plaisir? Faites-nous savoir dans la zone de commentaires.