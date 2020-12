Nous sommes à quelques jours de l’accueil de la nouvelle année – et quelle meilleure façon de commencer qu’avec de nouveaux goodies de beauté? LookFantastic a une vente massive dans les grandes marques de beauté comme Urban Decay, Elemis, Bobbi Brown et Estée Lauder, pour n’en nommer que quelques-unes.

Même si nos plans de réveillon du Nouvel An ont changé, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous habiller et vous offrir une nouvelle palette de mascara ou d’ombres à paupières. Mieux encore, asseyez-vous, détendez-vous, préparez une tasse de thé et insérez un masque capillaire le jour de l’an. C’est l’occasion idéale de perdre du temps en attendant l’arrivée de vos plats à emporter.







Nous avons décrit quelques-unes des offres auxquelles vous pouvez vous attendre chez LookFantastic, ainsi que la réduction et nos meilleurs achats, nous allons apparaître dans notre panier.

Urban Decay – jusqu’à 30% de réduction







Kérastase – 20% de réduction







Elemis – jusqu’à 25% de réduction et cadeau gratuit à l’achat







Elizabeth Arden – jusqu’à 25% de réduction







Vichy – jusqu’à 25% de réduction







Too Faced – jusqu’à 33% de réduction







Bobbi Brown – jusqu’à 33% de réduction







BECCA – jusqu’à 50% de réduction







Aveda – jusqu’à 25% de réduction







Estée Lauder – jusqu’à 33% de rabais







Ces offres ne dureront pas longtemps, alors achetez-les tant que vous le pouvez. Qu’est-ce que tu attends?

Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous aimeriez vous offrir de LookFantastic.