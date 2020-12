Si vous connaissez quelqu’un qui aime vraiment son soin de la peau ou si vous cherchez à améliorer le vôtre, alors avons-nous l’idée de cadeau pour vous. LookFantastic s’est associé à Alex Steinherr, directeur de la beauté, et a créé la routine de soins de la peau parfaite dans une boîte – conçue pour protéger votre peau et lui montrer un peu plus d’amour cet hiver.

La boîte contient cinq produits, savamment choisis par Alex elle-même, et comprend: CeraVe Hydrating Cream-to-Foam Cleanser, Vichy Mineral 89 Hyaluronic Acid Serum, La Roche-Posay Toleriane Ultra Creme, SkinCeuticals Ultra Facial Defence SPF50 et Decleor Neroli Bigarade Hydrating Oil Mask.

En gros, tout ce dont vous, un ami ou un membre de votre famille aurez besoin pour les voir tout l’hiver et une peau magnifique et éclatante.





(Image: Getty Images / Source de l’image)



Maintenant, la boîte LookFantastic x Alex Steinherr vaut 126 £, mais la vôtre pour seulement 86,50 £ – quelle bonne affaire. Vous pouvez acheter la boîte de beauté dès maintenant sur lookfantastic.com.

Alex Steinherr a déclaré: «Je suis très heureux de partager avec vous mon Skincare Edit avec LookFantastic. Ces cinq produits incroyables sont les éléments de base ultimes d’une routine de soins de la peau saine. Chacun d’eux a été sélectionné à la main par moi et est adapté à ce dont notre peau a besoin pour être en bonne santé, hydratée et protégée.

Nous avons décrit plus en détail chaque produit ci-dessous.

Coffret beauté LookFantastic x Alex Steinherr:









Nettoyant crème-mousse hydratant CeraVe

Offrez aux peaux les pouvoirs régénérants de la Crème Moussante CeraVe. Reconnu pour son approche douce du nettoyage, ce nettoyant pour le visage aide à éliminer la saleté, la saleté et le maquillage accumulés sans irriter la barrière protectrice de la peau.

Adaptée aux peaux normales à sèches, la formule luxueuse possède une texture riche et crémeuse qui se transforme en une mousse luxueuse. Trois céramides essentiels s’harmonisent pour renforcer la barrière de surface, rétablissant l’hydratation vitale des zones de peau assoiffées. Les acides aminés agissent pour préserver le teint des agressions environnementales, en soutenant un fini hydraté et d’apparence saine.

L’acide hyaluronique, ingrédient héros, aide à augmenter l’hydratation et l’éclat, laissant la peau souple et lisse au toucher. Offrant un nettoyage efficace mais toujours doux, ce nettoyant moussant CeraVe capture les débris persistants qui peuvent ternir la surface de la peau, favorisant des résultats propres, frais et rajeunis.

Vichy Mineral 89 Sérum Acide Hyaluronique

Offrez à votre peau les bienfaits du sérum Vichy Mineral 89; un booster quotidien fortifiant et repulpant qui offre une hydratation et une hydratation longue durée, tout en offrant des propriétés réconfortantes et régénérantes.

Enrichi avec seulement 11 ingrédients, dont l’acide hyaluronique et 89% d’eau thermale minéralisante de Vichy, la formule fraîche et légère de type gel renforce la barrière cutanée pour la défendre contre la pollution et les agressions environnementales.

S’absorbant rapidement sans laisser de résidus, le soin luxueux offre des bienfaits tonifiants et rajeunissants pour laisser votre teint d’un éclat sain. Aide à combattre les effets visibles du stress, de la fatigue et d’une mauvaise alimentation. Peut être utilisé autour de la zone délicate des yeux ou pour créer une base lisse pour l’application du maquillage.

La Roche-Posay Toleriane Ultra Creme

Apaiser les peaux sèches et sensibles grâce à La Roche-Posay Toleriane Ultra Allergy; une crème quotidienne pour le visage à la formulation experte qui procure un soulagement instantané et durable de la sécheresse et des irritations.

Cliniquement prouvé pour rendre la peau moins sensible avec une utilisation continue, la formule ultra-douce et riche en humidité est exempte de produits chimiques et d’additifs inutiles qui peuvent provoquer une inflammation. La peau est calme et lisse avec une apparence de rougeur et d’inflammation visiblement réduite.

SkinCeuticals Ultra Facial Defense SPF50

Ultra Facial Defense SPF 50 protège la peau des rayons UVA et UVB, connus pour provoquer un vieillissement cutané prématuré. C’est une lotion ultra légère.

Formulé avec des filtres UV de pointe, cet écran solaire haute protection aide à prévenir la dégradation du collagène induite par les UV et les taches brunes induites par les UV.

Decleor Neroli Bigarade Masque à l’huile hydratante

Offrez à la peau un bain vraiment hydratant avec ce masque hydratant qui rassemble le meilleur de notre expertise technique et botanique. Sa formulation crémeuse se fond en une huile fine au fur et à mesure que vous la massez dans la peau, ce qui permet d’absorber davantage d’ingrédients actifs.

L’extrait de pensée sauvage augmente la synthèse d’acide hyaluronique pour repulper instantanément la peau et lisser les ridules et les rides. et en seulement 10 minutes, la peau est magnifiquement hydratée et fraîche.

Alors qu’est-ce que tu attends? Cela ferait un excellent cadeau pour tout fanatique de beauté le jour de Noël.