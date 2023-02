Look sauvage rouillé à Mullett Arena après le retour de la pause All-Star: “Pas d’excuses”

TEMPE, Arizona – Dean Evason voulait s’assurer que son équipe savait que le congé de huit jours et la pause All-Star étaient terminés. Ses joueurs se sont amusés, ils se sont rechargés et il était temps de se reprendre en main, car les points seront cruciaux dans une séquence chargée de 14 matchs en 25 jours menant à la date limite des échanges du 3 mars.

Il suffit de regarder à quel point le classement est serré pour s’en rendre compte.

Ainsi, au lieu de s’entraîner au Minnesota dimanche, le Wild s’est envolé tôt pour l’Arizona et a patiné à la Mullett Arena de 4 600 places pour s’habituer à la glace et au bâtiment compact afin que ce ne soit pas un choc lorsqu’ils marchent dessus pour la première fois pendant Le match du lundi soir.

Les équipes qui visitent la patinoire universitaire sur le campus de l’Arizona State pour la première fois disent souvent qu’elle est si petite qu’on a juste l’impression que les adversaires sont au-dessus de vous plus rapidement et que la glace n’est pas aussi grande malgré le fait qu’il s’agisse d’une taille réglementaire de la LNH feuille.

« Ils ont une fiche gagnante ici », a déclaré Evason à propos d’une équipe des Coyotes maintenant 11-8-2 à domicile. « Les équipes arrivent et disent : ‘Ce n’est pas une patinoire de la LNH.’ Eh bien, ce n’est pas une patinoire de la LNH. Mais qui se soucie de ce que c’est ? C’est une belle patinoire.

Donc, comme pour un match en plein air, Evason a demandé à ses joueurs de repenser au moment où ils ont joué au hockey junior, collégial ou mineur.

“Nous voulions que les gars le voient, le ressentent, l’embrassent”, a-t-il déclaré.

Ils ne l’ont pas fait lors d’une défaite 3-2 extrêmement médiocre qui a laissé tomber ce qui ressemblait et ressemblait à une salle comble de fans du Wild.

Comme nous l’avons vu lundi soir, Mullett Arena doit être comme les 31 autres patinoires de la LNH parce que le Wild est sorti de la pause de huit jours, luttant toujours pour marquer à cinq contre cinq, toujours déçu par son avantage numérique et toujours complètement incapable de ne pas défiler jusqu’au banc des pénalités un nombre déraisonnable de fois.

Le Wild a écopé de six pénalités, dont une autre de Ryan Hartman en deuxième période qui a mené au premier des deux buts de Jakob Chychrun et à une pénalité pour bâton haut qui tue l’élan en troisième par Mats Zuccarello après que Jonas Brodin ait donné au Wild un 2-1 mener à travers l’écran de Jordan Greenway après que Joel Eriksson Ek ait forcé un revirement.

Jakob Chychrun a absolument inscrit le but égalisateur. 🔝🧀 pic.twitter.com/De0oJCLHuI — LNH (@NHL) 7 février 2023

“(Ils) ont gêné ce que fait le Wild du Minnesota, jouer quatre lignes, rouler et jouer fort défensivement”, a déclaré Evason. « C’est assez difficile de jouer fort défensivement lorsque vous êtes dans la surface de réparation. Les quatre premiers sont deux voyages et deux barres obliques. Ce sont toutes des pénalités. … Ils sont évitables et nous ne pouvons pas les prendre. On sort de notre rythme. Vous ne pouvez pas jouer un bon hockey défensif en jouant à quatre sur la glace.

Le Wild est entré dans le match au 29e rang de la LNH avec 83 buts à cinq contre cinq, troisième avec 605 minutes de pénalité et deuxième avec 4,61 pénalités prises par 60 minutes. Ils étaient 11e avec 3,38 fois en désavantage numérique par match.

#mnwild Buts en 5 contre 5 par match depuis le 12 janvier : JNI : 1

ARI : 1

WSH : 3

VOITURE : 1

FLA : 0

To : 0

AMP : 1

BUF : 1

ARI : 2 Cela fait 10 buts à 5 contre 5 sur les 9 derniers matchs. Pas exactement une recette gagnante. 🙃 – Brett Marshall 🌲 (@B_Marsh92) 7 février 2023

Ils ont obtenu des buts à forces égales de Kirill Kaprizov et Brodin, mais c’était un match que le Wild aurait pu gagner s’il était resté à cinq contre cinq.

Plus surprenant, Zuccarello avait l’un des jeux les plus étranges que vous n’aurez jamais vus.

Il a préparé Kaprizov pour un 28e but et une avance de 1-0 et a réussi huit tirs au but. Cependant, malgré la sortie, il a dépassé constamment et presque à lui seul tué le Wild en troisième période.

Il a été attiré au milieu et n’a pas affronté Chychrun sur son deuxième but du match, le but égalisateur. Il a ensuite pris la pénalité pour bâton élevé et a suivi cela en sortant de la surface et en faisant une pincée malavisée pour sauver une rondelle qui a conduit à une fois à l’échappée gagnante du choix de deuxième tour du Wild, Jack McBain. but avec 6:47 à faire.

Jack McBain accélère avec l’espace et enterre un revers sur l’échappée, les Coyotes mènent 3-2!#Yote pic.twitter.com/o5U7ZTYNRC – Hockey Daily 365 l Faits saillants de la LNH (@HockeyDaily365) 7 février 2023

“J’ai fait une mauvaise lecture et ça arrive et c’est décevant de ne pas sortir d’ici avec quoi que ce soit”, a déclaré Zuccarello. “Ce n’est pas un assez bon travail d’équipe.

“Je pense que nous devrions aller joueur par joueur et dire:” Que pouvons-nous faire de mieux? Nous devons gagner. Nous sommes dans la course ici et juste des matchs importants. Nous ne pouvons pas avoir de jour de congé.

Le Wild est resté dans une place en séries éliminatoires… à peine. Calgary occupe la deuxième place de joker avec le même nombre de points (58) et le Colorado, en dehors du top 8, est à 57 avec un match en moins.

Evason était excité avant le match de voir à quoi ressemblait son équipe. Il a dit qu’ils semblaient “frais” et a plaisanté “ils avaient l’air plus bronzés qu’ils ne l’étaient quand ils sont partis, mais nous le sommes tous, je suppose.”

Seize joueurs du Wild sont allés ensemble à Cabo. Les seuls qui ne l’ont pas fait sont Kaprizov au match des étoiles, Zuccarello dans le sud de la Floride, Marc-André Fleury et Ryan Reaves à Cancun, Jon Merrill dans le sud du Mexique et Filip Gustavsson, qui est resté au Minnesota.

Brandon Duhaime a déclaré que la moitié est restée dans un hôtel tout compris et que l’autre moitié – les gars les mieux payés et ceux qui ont amené leurs enfants – est restée dans un complexe plus chic.

De manière hilarante, les joueurs ont dégluti lorsqu’ils ont repéré Evason à bord du même vol commercial pour Cabo le matin après le dernier match à domicile du Wild avant la pause contre Buffalo.

«Il s’est assis juste derrière ma femme, moi et nos enfants. C’était drôle », a déclaré Marcus Foligno après l’entraînement de dimanche.

“Heureusement”, a plaisanté Evason, “je n’ai pas vu un seul joueur pendant le voyage. J’étais soulagé.”

À en juger par toutes les photos, ils se sont bien amusés avec des excursions de pêche et en bateau et de bons dîners.

Duhaime, Connor Dewar, Matt Boldy et Mason Shaw se sont même fait tresser les cheveux avec la petite amie de Duhaime en publiant une photo amusante sur son histoire Instagram qui a fait le tour des médias sociaux.

“Quelqu’un est venu vers nous avec une petite pancarte demandant si nous voulions que nos cheveux soient comme ça, et nous avons dit:” Bien sûr “”, a déclaré Duhaime. “C’était comme 20 dollars par gars.”

Le Wild avait l’air rouillé au début, mais Zuccarello a dit: «Pas d’excuses», notant que l’Arizona – la troisième pire équipe de la LNH depuis la mi-novembre – était également en pause.

Fleury a dû être super tôt et a dû faire un tas de coups de grand chemin.

Kirill Kaprizov marque contre les Coyotes de l’Arizona pour porter la marque à 1-0 #ARIvsMIN #Yote #mnwild pic.twitter.com/88pRlOX2dT – nopClips (@nopClips) 7 février 2023

Après un grand changement de la première ligne, Kaprizov a prolongé sa séquence de points à six matchs. C’était son 12e match consécutif avec un point contre les Coyotes, égalant Zach Parise (contre Detroit) et Mikael Granlund (contre Dallas) pour la plus longue séquence de points par un patineur Wild contre un seul adversaire.

Mais les Coyotes ont bien réagi.

En 1:52 peu après le but, Jack McBain, Clayton Keller et Lawson Crouse ont frappé le fer. Fleury remercie toujours ses messages ou ses barres transversales chaque fois que cela se produit, mais pendant le temps mort de la télévision qui a suivi, il avait presque l’air d’être prêt à leur donner un gros bisou.

« J’ai dit : ‘Merci’, a dit Fleury. “Ils m’ont encore renfloué.”

Alors que les Coyotes cherchaient à échanger Chychrun contre une prime, Fleury a été laissé pour compte sur ses deux chances à bout portant. Ensuite, McBain, échangé par le Wild contre un choix de deuxième tour l’été dernier après que le joueur du Boston College ait refusé de signer avec eux, a fait payer le Wild – et Zuccarello – pour une mauvaise erreur.

Le Wild a eu une belle apparence tout au long du match, mais il a raté le filet sur des occasions en or et continue d’obtenir absolument rien du centre de première ligne Sam Steel.

Quelque chose va devoir céder à un moment donné parce qu’il n’a aucun point et sept tirs à ses sept derniers matchs, mais Evason n’a pas modifié la ligne et le Wild n’a pas rappelé le bouillant Marco Rossi de l’Iowa. La recrue est maintenant sur sa pause All-Star AHL.

“Certainement décevant”, a déclaré Fleury à propos de la défaite. « Nous savons tous que ce sera une course serrée pour se qualifier pour les séries éliminatoires d’ici la fin de la saison. Ce sont des points que nous devons avoir. Surtout quand on a la tête dans le troisième comme ça.

Zuccarello a ajouté: «Nous devons oublier rapidement. Nous avons un gros match énorme à Dallas (mercredi) contre une très bonne équipe. Nous devons donc l’intensifier.

(Photo: Allan Henry / États-Unis aujourd’hui)