Look exclusif à l’iQOO 11, disponible en éditions cuir végétalien blanc et verre noir

L’iQOO 11 sera officiellement dévoilé demain, mais nous pouvons vous offrir un aperçu exclusif aujourd’hui – voici un aperçu de l’extérieur du téléphone, des matériaux utilisés et de la façon dont ils ont été usinés pour obtenir le résultat final.

iQOO 11 Édition Légende

L’édition Legend va pour le look BMW Motorsport, un produit de la coopération entre iQOO et la marque allemande de sport automobile. La chose curieuse à propos des trois bandes est qu’elles sont gravées d’un motif Clous de Paris, un type de guilloché que l’on trouve généralement sur les montres mécaniques coûteuses et qui se compose de petits carrés en forme de pyramide.

Le corps est doté d’un support en fibre de verre recouvert de cuir végétalien. Le cuir a un motif Lychee, qui est destiné à imiter la texture du cuir pleine fleur. iQOO lui a également donné un revêtement résistant aux taches – les taches sur fond blanc sont vraiment visibles, c’était donc le choix pratique.









Un aperçu exclusif de l’iQOO 11 Legend Edition

Quant à la fibre de verre en dessous, elle a été retravaillée pour être plus solide et plus durable que les téléphones iQOO précédents, de sorte qu’elle protège mieux le téléphone contre les chutes.

Le look alternatif pour l’IQOO 11 est l’édition Alpha. Il suit la voie la plus traditionnelle et recouvre le dos de verre AG (un type de finition mate et soyeuse). Le verre a été gravé pour lui donner une texture douce au toucher, il est noir et le métal de l’îlot de la caméra a été peint plus foncé pour correspondre.



iQOO 11 Alpha Edition

Revenez avec nous demain pour tous les détails sur la série iQOO 11 (11 et 11 Pro). L’iQOO Neo7 SE devrait également être dévoilé lors du même événement.