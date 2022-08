Look de la semaine : à 55 ans, Nicole Kidman reste l’une des plus grandes preneuses de risques de la mode

Écrit par Léa Dolan, CNN

L’actrice oscarisée Nicole Kidman a attiré l’attention d’Internet cette semaine avec un nouveau tournage pour Perfect Magazine.

Kidman, qui a eu 55 ans cet été, fléchit ses triceps incroyablement sculptés sur la couverture du magazine – une cascade de cheveux roux tombant sur une épaule avec une mèche carrément coupée au menton. Pas un costume de puissance ou un col roulé noir en vue: Kidman porte des pièces de la collection automne-hiver 2022 de la marque de mode Diesel, qui a fait ses débuts à la Fashion Week de Milan en février – une gamme très appréciée remplie de chapeaux de camionneur inspirés de l’an 2000, de trenchs en jean et la jupe ceinture bourdonnante que Kidman porte.

L’acteur portait Diesel de la tête aux pieds pour la première couverture. Photographie de Zhong Lin, stylisme de Robbie Spencer et direction créative de Katie Grand. Le crédit: Zhong Lin

Une deuxième couverture montre Kidman dans une colossale paire de cuissardes vernies — similaires à celles repérées sur Rihanna la semaine dernière — de Y/Project, une marque qui, comme Diesel, est dirigée par le designer belge Glenn Martens. Et tout au long de l’éditorial de mode de 20 pages, des photos capturent Kidman dans un certain nombre de looks révolutionnaires sur Internet, y compris la tristement célèbre robe à imprimé nu et un ensemble Diesel en double denim.

Tout cela pour célébrer une nouvelle distinction qui lui a été décernée par le magazine. Surnommée son “Icône parfaite” – l’un des 23 nouveaux prix lancés dans le but de mettre en lumière les talents de l’industrie à tous les niveaux – Kidman est félicitée pour sa curiosité et sa polyvalence incessantes.

“Je prends mes décisions comme le ferait un adolescent”, a-t-elle déclaré dans une interview d’accompagnement. “Je ne joue pas les conséquences. J’aborde des choses comme:” Je veux faire ça, je vais l’essayer. Il y a eu des hauts et des bas. En fait, c’est une carrière vraiment tumultueuse – dans laquelle je suis. “

Kidman a remporté le prix “Perfect Icon” récemment lancé par le magazine. Photographie de Zhong Lin, stylisme de Robbie Spencer et direction créative de Katie Grand. Le crédit: Zhong Lin

Ce penchant pour les vêtements casse-cou a longtemps donné à Kidman un avantage dans le domaine de la haute couture. En février, elle est apparue sur la couverture du dernier ” Hollywood Issue ” de Vanity Fair dans la célèbre micro-jupe Miu Miu printemps-été 2022 – une pièce si prolifique qu’un compte Instagram relate désormais avec diligence chaque fois qu’elle est portée par un influenceur ou une célébrité . (Il y a eu 111 messages en six mois.) Le look est d’autant plus dynamique que Kidman a “supplié” la styliste Katie Grand – également directrice créative du tournage de Perfect – de porter la jupe chino tondue, a déclaré l’acteur plus tard. réalisateur Baz Luhrmann dans une interview pour Vogue Australie.

Lors de la Paris Haute Couture Week en juillet, Kidman a rejoint Bella Hadid, Kim Kardashian et Dua Lipa sur le podium pour devenir mannequin pour Balenciaga.

Mais l’acteur a longtemps été l’un des preneurs de risques les plus astucieux de la mode. En 1997, Kidman portait une robe chartreuse Dior en soie brodée aux Oscars. Conçu par John Galliano, le look a causé un tel émoi qu’il possède désormais sa propre page Wikipédia dédiée. La couleur de la robe a été si fortement critiquée par l’humoriste et critique de tapis rouge Joan Rivers (qui a dit à Kidman que la teinte “la faisait vomir” et aurait fait des bruits de haut-le-cœur lorsque l’acteur passait devant), certains affirment que cela a contribué à créer une culture de tapis rouge prudent pansement qui perdure aujourd’hui. “John (Galliano) l’a fait pour moi, et je l’adore”, a déclaré Kidman à Women’s Wear Daily lors de l’événement. “Je ne sais pas si les gens comprendront. Mais s’ils ne le font pas, eh bien, peut-être qu’ils devraient.”

Tom Cruise et Nicole Kidman sur le tapis rouge de la 69e cérémonie des Oscars en 1997. Le crédit: Vnice Bucci/AFP/Getty

Profondément liée à des normes de beauté étroites, la mode est souvent considérée comme un jeu pour les jeunes, les attentes sur ce qu’il faut porter devenant de plus en plus restrictives à mesure que vous vieillissez. Mais Kidman a dit que pour elle, le plaisir passe avant l’intégration. “Comme je le dis toujours,” je vais faire ce que je veux faire “”, a-t-elle déclaré à Perfect. “C’est probablement pour ça que je clique avec les photographes, car je ne suis pas là pour m’imprimer sur vous, mais plutôt vous vous imprimez sur moi et pour que nous grandissions ensemble. Jouons !”