L’ONU votera une résolution palestinienne exigeant qu’Israël mette fin à son occupation

LES NATIONS UNIES — L’Assemblée générale de l’ONU votera mercredi une résolution palestinienne exigeant qu’Israël mette fin à sa « présence illégale » à Gaza et en Cisjordanie occupée, d’ici un an, retirer ses forces militaires et évacuer tous les colons.

La résolution est soumise au vote de l’assemblée de 193 membres alors que le gouvernement israélien guerre contre le Hamas à Gaza approche de son premier anniversaire et alors que la violence en Cisjordanie atteint de nouveaux sommets. La guerre a été déclenchée par Attaques du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre.

Riyad Mansour, l’ambassadeur palestinien à l’ONU, a ouvert la réunion de l’assemblée Mardi, il a déclaré que les Palestiniens étaient confrontés à une « menace existentielle » et qu’Israël les maintenait « enchaînés ». Il a exigé la fin de l’occupation israélienne qui dure depuis des décennies et que les Palestiniens puissent rentrer chez eux pour vivre en paix et en liberté.

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Danny Danon, a exhorté les pays membres à rejeter la résolution, la décrivant comme « une tentative de détruire Israël par le terrorisme diplomatique » qui ne mentionne jamais les atrocités du Hamas et « ignore la vérité, déforme les faits et remplace la réalité par la fiction ».

« Au lieu d’une résolution condamnant le viol et le massacre commis par le Hamas le 7 octobre, nous nous réunissons ici pour regarder le cirque palestinien à l’ONU – un cirque où le mal est juste, la guerre est la paix, le meurtre est justifié et le terrorisme est applaudi », a-t-il déclaré.

Si elle est adoptée, la résolution ne sera pas juridiquement contraignante, mais l’ampleur de son soutien reflétera l’opinion mondiale. Contrairement au Conseil de sécurité, qui compte 15 membres, l’Assemblée générale ne dispose pas de droit de veto.

La résolution est une réponse à une Décision de la Cour suprême des Nations Unies en juillet, il a déclaré que la présence d’Israël dans les territoires palestiniens était illégale et devait cesser.

Dans sa condamnation sans appel de la domination israélienne sur les territoires conquis lors de la guerre de 1967, la Cour internationale de justice a déclaré qu’Israël n’avait aucun droit à la souveraineté sur les territoires palestiniens et violait les lois internationales interdisant l’acquisition de ces territoires par la force.

L’avis de la Cour n’est pas non plus juridiquement contraignant. Néanmoins, les Palestiniens ont rédigé la résolution pour tenter de mettre en œuvre la décision, affirmant que « l’abus par Israël de son statut de puissance occupante » rend sa « présence dans le territoire palestinien occupé illégale ».

Mansour a souligné que tout pays qui pense que le peuple palestinien « acceptera une vie de servitude » ou qui prétend que la paix est possible sans une solution juste au conflit israélo-palestinien n’est « pas réaliste ».

La solution reste un État palestinien indépendant basé sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, vivant côte à côte en paix et en sécurité avec Israël, a-t-il déclaré.

L’ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU, Linda Thomas Greenfield, a déclaré aux journalistes que la résolution comportait « un nombre important de défauts », affirmant qu’elle allait au-delà de la décision de la CIJ. Elle ne reconnaît pas non plus que « le Hamas est une organisation terroriste » qui contrôle Gaza et qu’Israël a le droit de se défendre, a-t-elle ajouté.

« Selon nous, la résolution n’apporte pas de bénéfices tangibles à tous les niveaux au peuple palestinien », a déclaré Mme Thomas-Greenfield. « Je pense qu’elle pourrait compliquer la situation sur le terrain, compliquer ce que nous essayons de faire pour mettre fin au conflit et je pense qu’elle empêche de revigorer les mesures en faveur d’une solution à deux États. »

La résolution demande à Israël de payer des réparations aux Palestiniens pour les dommages causés par son occupation et exhorte les pays à prendre des mesures pour empêcher le commerce ou les investissements qui maintiennent la présence d’Israël dans les territoires.

Elle exige également qu’Israël soit tenu responsable de toute violation du droit international, que des sanctions soient imposées à ceux qui maintiennent la présence israélienne dans les territoires et que les pays cessent leurs exportations d’armes vers Israël s’ils sont soupçonnés d’y être utilisés.

Mansour a dit un premier projet palestinien Il exigeait qu’Israël mette fin à son occupation dans un délai de six mois, mais il a été révisé en réponse aux préoccupations de certains pays qui souhaitaient prolonger le délai à un an.

Il est fort probable, a-t-il ajouté, qu’Israël ne prêtera pas attention à la résolution.

