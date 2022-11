L’ONU votera une résolution disant que la Russie doit payer des réparations

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES — L’Assemblée générale des Nations unies a prévu de voter lundi sur une résolution qui demanderait que la Russie soit tenue pour responsable d’avoir violé le droit international en envahissant l’Ukraine, y compris en payant des réparations. Le projet de résolution, obtenu mardi par l’Associated Press, reconnaîtrait la nécessité d’établir “un mécanisme international de réparation des dommages, pertes ou blessures” résultant des “actes illicites” de la Russie contre l’Ukraine.

Il recommanderait que les 193 pays membres de l’assemblée, en coopération avec l’Ukraine, créent “un registre international” pour documenter les réclamations et les informations sur les dommages, pertes ou blessures causés aux Ukrainiens et au gouvernement par la Russie.

Le droit de veto de la Russie au Conseil de sécurité de 15 membres a empêché l’organe le plus puissant de l’ONU de prendre des mesures depuis que le président Vladimir Poutine a ordonné à ses forces d’envahir l’Ukraine le 24 février. Mais il n’y a pas de veto à l’Assemblée générale, qui a déjà adopté quatre résolutions critiquant l’invasion russe.

Contrairement aux résolutions du Conseil de sécurité, les résolutions de l’Assemblée générale ne sont pas juridiquement contraignantes, mais elles reflètent l’opinion mondiale et ont manifesté une opposition généralisée à l’action militaire de la Russie.

La résolution proposée est coparrainée par le Canada, le Guatemala, les Pays-Bas et l’Ukraine. La porte-parole de l’Assemblée générale, Paulina Kubiak, a déclaré mardi qu’il n’y aura pas de débat sur le projet de résolution, mais que les pays peuvent donner une explication de leur vote avant ou après que l’assemblée se prononce.

La résolution réaffirmerait l’engagement de l’Assemblée générale envers « la souveraineté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale » de l’Ukraine et réitérerait sa demande à la Russie de « cesser immédiatement son recours à la force contre l’Ukraine » et de retirer toutes ses forces du territoire ukrainien.

Il exprimerait également « sa grave préoccupation face aux pertes en vies humaines, aux déplacements de civils, à la destruction des infrastructures et des ressources naturelles, à la perte de biens publics et privés et à la calamité économique causée par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine ».

Le projet rappelle que l’article 14 de la Charte des Nations Unies autorise l’Assemblée générale à “recommander des mesures pour le règlement pacifique de toute situation… qu’elle juge susceptible de nuire au bien-être général des relations amicales entre les nations, y compris les violations de la Charte.

Il fait également référence à une résolution de l’Assemblée générale adoptée le 16 décembre 2005, intitulée « Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire ».

Peu après l’invasion russe, l’Assemblée générale a adopté sa première résolution le 2 mars exigeant un cessez-le-feu russe immédiat, le retrait de toutes ses troupes et la protection de tous les civils par un vote de 141 voix contre 5 avec 35 abstentions.

Le 24 mars, l’assemblée a voté 140 contre 5 avec 38 abstentions sur une résolution accusant la Russie d’être responsable de la crise humanitaire en Ukraine et appelant à un cessez-le-feu immédiat et à la protection de millions de civils et des maisons, écoles et hôpitaux essentiels à leur survie.

L’assemblée a voté à 93 voix contre 24 avec 58 abstentions le 7 avril – bien moins que sur les deux premières résolutions – pour suspendre la Russie du principal organe de défense des droits de l’homme de l’organisation mondiale, le Conseil des droits de l’homme, en raison d’allégations selon lesquelles des soldats russes en Ukraine se seraient livrés à des violations des droits. que les États-Unis et l’Ukraine ont qualifié de crimes de guerre.