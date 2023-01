L’ONU votera sur les livraisons d’aide au nord-ouest de la Syrie tenu par les rebelles

Commentez cette histoire Commenter

NATIONS UNIES – Le Conseil de sécurité de l’ONU devrait voter lundi sur une résolution qui continuerait les livraisons d’aide humanitaire au nord-ouest de la Syrie tenu par les rebelles depuis la Turquie pendant encore six mois, et tous les regards seront tournés vers la Russie. La Russie, qui est alliée au gouvernement syrien, a réussi à réduire l’aide transfrontalière à la Syrie ces dernières années, dans le but de l’éliminer.

Il n’y avait cependant aucune objection au projet final de résolution, qui était coparrainé par le Brésil et la Suisse, et plusieurs diplomates du Conseil ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que la Russie s’abstienne lors du vote de lundi. Ils ont parlé sous couvert d’anonymat car les consultations ont été privées.

Mais il y a encore de l’incertitude, reflétée dans les commentaires vendredi des Nations Unies et du Comité international de secours, l’un des principaux fournisseurs d’aide.

Le mois dernier, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a averti dans un rapport que la situation humanitaire déjà désastreuse en Syrie s’aggravait, et a déclaré que si les livraisons d’aide de la Turquie au nord-ouest d’Idlib n’étaient pas renouvelées, des millions de Syriens pourraient ne pas survivre à l’hiver.

Guterres a déclaré que les livraisons avaient augmenté à travers les lignes de conflit dans le pays, ce que la Russie a fait pression. Mais il a dit qu’ils ne peuvent pas remplacer “la taille ou la portée de l’opération transfrontalière massive des Nations Unies”.

Mardi, le chef humanitaire de l’ONU et les chefs des agences de l’ONU pour l’alimentation, la santé, les réfugiés, la migration et la population ont lancé un appel conjoint au Conseil de sécurité pour étendre les livraisons transfrontalières. Ils ont averti que ne pas le faire “sera catastrophique pour 4,1 millions de personnes dans des zones non contrôlées par le gouvernement”.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré vendredi que l’ONU restait “ferme dans sa position” selon laquelle des millions de Syriens ont désespérément besoin d’aide humanitaire.

“Nous avons besoin d’une autorisation transfrontalière qui fonctionnera en tandem avec la ligne transversale”, a-t-il déclaré.

David Miliband, président de l’International Rescue Committee, a déclaré qu’il était essentiel de renouveler les livraisons d’aide transfrontalière après une année au cours de laquelle un ralentissement économique et une épidémie de choléra ont ajouté aux immenses difficultés auxquelles sont confrontés les Syriens dans le nord-ouest après plus de 11 ans de conflit.

“Cette résolution est une bouée de sauvetage essentielle qui garantira la survie des gens”, a déclaré Miliband dans un communiqué.

Le projet de résolution poursuivrait les livraisons d’aide par le point de passage de Bab al-Hawa de la Turquie au nord-ouest de la Syrie pendant six mois, jusqu’au 10 juillet.

En plus de faire pression pour davantage de livraisons d’aide transfrontalières, la Russie a également fait pression pour des projets de relèvement rapide en Syrie.

Guterres a déclaré dans le rapport de décembre qu’au moins 374 projets de relèvement rapide ont eu lieu dans tout le pays depuis janvier 2021, bénéficiant directement à plus de 665 000 personnes, mais il a déclaré qu’une “expansion supplémentaire” était nécessaire.

Le projet de résolution encourage les efforts visant à améliorer les livraisons d’aide transfrontalières et appelle les 193 États membres de l’ONU à répondre à “l’urgence humanitaire complexe” de la Syrie et à répondre aux besoins urgents du peuple syrien “à la lumière de l’impact socioéconomique et humanitaire profond de la Pandémie de covid19.”

Il exhorte à intensifier les initiatives pour élargir les activités afin d’inclure la fourniture d’eau, d’assainissement, de santé, d’éducation, d’électricité, d’abris et de projets de relèvement rapide.

Le projet de résolution consignerait également le Conseil de sécurité comme “déterminant que la situation humanitaire dévastatrice en Syrie continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité dans la région”.

La Russie a déclaré à plusieurs reprises que les livraisons d’aide transfrontalière qui ont commencé en 2014 étaient censées être temporaires.

En juillet 2020, la Chine et la Russie ont opposé leur veto à une résolution de l’ONU qui aurait maintenu deux points de passage frontaliers depuis la Turquie pour l’aide humanitaire au nord-ouest d’Idlib. Quelques jours plus tard, la livraison de l’aide a été réduite au seul point de passage de Bab al-Hawa pendant un an, comme ils l’avaient demandé.