L’ONU votera pour autoriser l’adresse virtuelle du dirigeant ukrainien

NATIONS UNIES – L’Assemblée générale des Nations Unies votera vendredi sur l’opportunité de faire une exception à sa réunion en personne des dirigeants mondiaux la semaine prochaine et d’autoriser le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à prononcer un discours préenregistré.

Le document proposé au vote aurait pour effet que les 193 membres de l’organisme mondial expriment leur inquiétude quant au fait que les dirigeants des nations souveraines « épris de paix » de l’ONU ne peuvent pas participer en personne « pour des raisons indépendantes de leur volonté en raison de l’invasion étrangère, de l’agression, des hostilités militaires en cours. qui ne permettent pas un départ et un retour en toute sécurité de leur pays, ou la nécessité de s’acquitter de leurs devoirs et fonctions de défense et de sécurité nationales ».