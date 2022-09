NATIONS UNIES (AP) – L’Assemblée générale des Nations Unies votera vendredi sur l’opportunité de faire une exception à sa réunion en personne des dirigeants mondiaux la semaine prochaine et d’autoriser le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à prononcer un discours préenregistré.

Le document proposé au vote aurait pour effet que les 193 membres de l’organisme mondial expriment leur inquiétude quant au fait que les dirigeants des nations souveraines « épris de paix » de l’ONU ne peuvent pas participer en personne « pour des raisons indépendantes de leur volonté en raison de l’invasion étrangère, de l’agression, des hostilités militaires en cours. qui ne permettent pas un départ et un retour en toute sécurité de leur pays, ou la nécessité de s’acquitter de leurs devoirs et fonctions de défense et de sécurité nationales ».

Le document, qui compte environ 50 co-sponsors, permettrait alors à Zelenskyy de soumettre une déclaration préenregistrée à diffuser dans la salle de l’Assemblée générale, soulignant que cela ne créerait pas de précédent pour les futures réunions de l’assemblée de haut niveau.

Le projet de document fait référence à la résolution de l’Assemblée générale adoptée lors d’une session extraordinaire d’urgence le 2 mars – six jours après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février – exigeant l’arrêt immédiat de l’offensive de Moscou et le retrait de toutes les troupes russes. Le vote sur la résolution, intitulée “Agression contre l’Ukraine”, a été de 141 contre 5 avec 35 abstentions.

À la suite de la pandémie de COVID-19, la réunion annuelle des dirigeants mondiaux à l’Assemblée générale était entièrement virtuelle en 2020 et hybride en 2021. Mais cette année, l’assemblée a décidé que tous les discours devaient être prononcés en personne.

La proposition de laisser Zelenskyy pré-enregistrer sa déclaration nécessite un vote à la majorité à l’assemblée et les diplomates disent qu’il est pratiquement certain qu’elle sera approuvée. Si tel est le cas, son allocution sera prononcée dans l’après-midi du 21 septembre, selon le dernier calendrier.

Edith M. Lederer, Associated Press