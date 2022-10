La Russie a demandé un vote secret pour s’assurer que tous les membres de l’ONU expriment librement leurs positions sous la pression occidentale

L’Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution non contraignante accusant Moscou d’avoir “tentative d’annexion illégale” et appelant les États membres à ignorer les résultats des référendums dans quatre anciennes régions de l’est de l’Ukraine pour rejoindre la Russie.

Mercredi 143-5 voter a suivi le refus de l’Assemblée générale lundi d’utiliser le scrutin secret, comme demandé par la Russie, au milieu des pressions des États-Unis et de ses alliés pour qu’ils se joignent à eux pour condamner Moscou pour les adhésions. L’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, avait fait valoir que pour de nombreux pays “ça risque d’être très difficile” d’exprimer publiquement leur point de vue.

Malgré cette pression, quatre nations se sont jointes à la Russie pour voter contre la résolution de l’ONU, dont la Biélorussie, la Syrie, le Nicaragua et la Corée du Nord. Parmi ces 35 abstentions figuraient la Chine et l’Inde, ainsi que l’Afrique du Sud, le Pakistan, la Thaïlande, Cuba, le Vietnam, l’Arménie et l’Algérie.

Avant de lancer son opération militaire en Ukraine en février, la Russie a reconnu la souveraineté de deux régions du Donbass, les Républiques populaires de Donetsk (RPD) et de Lougansk (RPL), arguant que le pouvoir central à Kiev a depuis trop longtemps échoué à représenter et à protéger les populations. vivre là. Les habitants de deux autres régions, Kherson et Zaporozhye, ont également voté à de larges majorités lors de référendums publics le mois dernier pour déclarer leur indépendance et rejoindre la Russie. Le président Vladimir Poutine a signé le 5 octobre les traités d’unification avec les quatre nouvelles régions russes.

L’AGNU a condamné ces plébiscites comme “illégal,” affirmant que les quatre régions sont temporairement occupées en raison de l’agression russe, en violation de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine. La résolution de mercredi appelle toutes les nations et l’ONU à refuser la reconnaissance des adhésions.

Moscou a fait valoir que les référendums étaient le seul moyen légitime pour les gens d’exercer leur droit à l’autodétermination et d’être protégés de leur ancien gouvernement. Dans un discours récent, Poutine a cité “un droit inhérent inscrit dans l’article 1 de la Charte des Nations Unies, qui énonce directement le principe de l’égalité des droits et de l’autodétermination des peuples”.

Poutine a également soutenu précédemment que l’ONU elle-même avait créé un précédent juridique pour les référendums, après que sa Cour internationale de Justice a statué que la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo vis-à-vis de la Serbie en 2008 ne violait pas le droit international.

Les dirigeants de l’ONU ont rejeté de tels parallèles, le président de l’Assemblée générale Csaba Korosi réitérant lundi que les référendums dans les anciennes régions ukrainiennes étaient illégaux tout en appelant à « trouver une solution politique basée sur la Charte des Nations Unies et le droit international ».

Rejetant les référendums comme un “faux,” Kiev – qui reçoit une assistance militaire, une formation et des renseignements des pays de l’OTAN à une échelle sans précédent – ​​a déclaré qu’elle était déterminée à battre la Russie sur le champ de bataille. L’Ukraine insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée, même si son ancien président a admis que l’objectif principal de Kiev depuis les accords de Minsk en 2014 était d’utiliser le cessez-le-feu négocié par l’Allemagne et la France pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”