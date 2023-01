L’ONU vote pour qu’un tribunal mondial statue sur l’occupation israélienne — RT World News

La Cour internationale de justice étudiera comment les politiques et les actions d’Israël affectent l’occupation illégale de la Palestine

L’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé une résolution sollicitant un avis juridique officiel de la Cour internationale de Justice concernant les conséquences de l’occupation continue par Israël de la Cisjordanie et de Gaza. Adoptée vendredi, la mesure a été célébrée par les dirigeants palestiniens comme un premier pas vers la responsabilité.

La résolution demande à la CIJ de donner son avis sur les conséquences juridiques découlant de la “occupation, peuplement et annexion« des territoires palestiniens »,y compris des mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, et de son adoption de lois et de mesures discriminatoires connexes” Le tribunal devrait expliquer comment les politiques et actions israéliennes spécifiques “affecter le statut juridique de la profession” et expose les conséquences juridiques qui pourraient en résulter – non seulement pour Israël mais pour l’ONU et ses membres.

La résolution a été adoptée avec le soutien de 87 pays. Le 26″non” les votes comprenaient les États-Unis, Israël, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et la République démocratique du Congo. 53 autres pays se sont abstenus.















Alors que les décisions de la CIJ sont censées être contraignantes, l’absence d’un mécanisme d’application signifie que même si elle se prononce contre Tel-Aviv, un changement est peu probable. En 2004, la CIJ a statué que le “mur de sécurité” qu’Israël avait construit à travers la Cisjordanie et Jérusalem-Est était illégal et équivalait à une annexion de facto de la terre palestinienne, exigeant que la structure soit démolie et que les Palestiniens reçoivent une compensation. L’Assemblée générale des Nations Unies a même adopté une résolution exigeant qu’Israël se conforme à la décision de la CIJ. Le mur tient toujours.

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Gilad Erdan, a rejeté la résolution de vendredi – et par extension »toute décision d’un organe judiciaire qui reçoit son mandat de l’ONU moralement en faillite et politisée” – comme “complètement illégitime. » Le pays a prêté serment plus tôt cette semaine dans un gouvernement de coalition de droite dirigé par son Premier ministre le plus ancien, Benjamin Netanyahu.

L’ONU et ses filiales ont publié des dizaines de résolutions condamnant l’illégalité de l’occupation continue des territoires palestiniens au cours des dernières décennies. La résolution de vendredi tire son origine d’un rapport d’octobre de la Commission d’enquête du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, qui laissait entendre que la politique israélienne pourrait atteindre le niveau de crimes de guerre et requérir l’attention de la CIJ.