L’ONU vote pour faire pression sur les pays pour qu’ils empêchent les terroristes d’acquérir des armes nucléaires

NATIONS UNIES (AP) – Le Conseil de sécurité de l’ONU a voté à l’unanimité mercredi pour continuer à faire pression sur tous les pays pour qu’ils mettent en œuvre une résolution visant à maintenir les armes nucléaires, chimiques et biologiques hors des mains des terroristes, des marchands noirs et autres.

La résolution du conseil approuvée par un vote de 15 contre 0 prolonge le mandat du comité de suivi de la mise en œuvre de la résolution de 2004 sur la menace des «acteurs non étatiques» d’obtenir ou de faire le trafic d’armes de destruction massive pendant 10 ans jusqu’au 30 novembre 2032. Il continue également de soutenir le groupe d’experts du comité.

La résolution appelle le comité et les 193 pays membres de l’ONU à tenir compte de l’utilisation par des groupes non gouvernementaux et des individus des progrès rapides de la science et de la technologie pour répandre l’utilisation de ces armes interdites.

Le conseil se dit dans la résolution “gravement préoccupé” par la menace terroriste et le risque que des acteurs non étatiques puissent acquérir, développer, faire le trafic ou utiliser” des armes nucléaires, chimiques ou biologiques, notamment en s’appuyant sur les progrès de la science. et la technologie.

La résolution d’avril 2004 a été adoptée à la suite de l’attaque terroriste du 11 septembre 2001 contre les États-Unis pour combler ce que le président américain de l’époque, George W. Bush, a qualifié d’échappatoire qui pourrait permettre à des groupes terroristes d’acquérir des armes de destruction massive.

Les traités internationaux visaient la prolifération des armes par les gouvernements, mais à l’époque il n’y avait pas de lois pour empêcher les «acteurs non étatiques» tels que les terroristes, les scientifiques corrompus, les acteurs du marché noir et autres d’obtenir des ADM.

La résolution exige que tous les États membres de l’ONU adoptent des lois pour empêcher les “acteurs non étatiques” de fabriquer, d’acquérir ou de faire le trafic d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques, des matériaux pour les fabriquer, ainsi que des missiles et autres systèmes pour les lancer.

Il exige également que tous les pays prennent des mesures pour rendre compte et sécuriser toutes les armes, missiles et matériels d’armement interdits, et pour développer les contrôles aux frontières et intensifier leurs efforts « pour détecter, dissuader, prévenir et combattre… le trafic et le courtage illicites de ces articles. ”

L’ambassadeur adjoint des États-Unis, Robert Wood, a déclaré au Conseil de sécurité après le vote de mercredi que le comité chargé de surveiller et d’aider les pays à mettre en œuvre la résolution “reste un outil essentiel” pour aider à faire face à “la menace existentielle d’acteurs non étatiques susceptibles d’acquérir et d’utiliser des armes de destruction massive”.

Il a déclaré que les États-Unis saluaient le vote du Conseil en faveur d’un comité “plus efficace, plus transparent et plus responsable” qui continuera à soutenir les membres de l’ONU dans leurs efforts pour lutter contre la prolifération des armes de destruction massive.

La résolution appelle le comité à mener des examens complets de la mise en œuvre, y compris la tenue de sessions publiques dans cinq ans et avant qu’il ne doive être renouvelé dans 10 ans. Et il appelle les pays qui n’ont pas soumis de rapport sur les mesures qu’ils ont prises ou ont l’intention de prendre pour mettre en œuvre la résolution à en soumettre un « sans délai ».

Le conseil a appelé le comité à intensifier ses efforts pour promouvoir la mise en œuvre intégrale de la résolution de 2004, affirmant qu’il fallait accorder plus d’attention, notamment aux mesures d’exécution et de financement, à la sécurisation des matériaux et aux contrôles nationaux des exportations et des transbordements.

L’ambassadeur mexicain Juan Ramon De La Fuente Ramirez, qui préside le comité et a parrainé la résolution, a déclaré que les négociations n’étaient pas faciles, c’est pourquoi “nous nous félicitons vivement” de la prolongation unanime du mandat du comité,

Il soutiendra non seulement les efforts des pays pour empêcher les acteurs non étatiques d’avoir accès aux armes de destruction massive, mais “permettra de continuer à renforcer l’assistance dont les États ont besoin pour remplir leurs obligations”, a-t-il déclaré.

L’ambassadeur russe Vassily Nebenzia a déclaré que la résolution de 2004 « conserve pleinement sa pertinence aujourd’hui », et il s’est félicité de l’unanimité du conseil sur l’extension du comité, la qualifiant de résultat « d’efforts majeurs, d’une attitude constructive et de la flexibilité de tous les membres du conseil ». ”

Avec l’adoption de « la nouvelle résolution de fond », a-t-il déclaré, le Conseil de sécurité devrait être en mesure de surveiller plus efficacement la mise en œuvre, de coordonner et de fournir une assistance technique aux États qui en font la demande. Mais il a déclaré plus tard à plusieurs journalistes que la Russie s’était opposée à ce que le groupe d’experts soit “beaucoup plus intrusif”, affirmant que cela était “contraire à leur mandat”.

