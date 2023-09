L’ONU vote pour faire des ruines près de l’ancienne ville biblique de Jéricho un « site du patrimoine mondial »

Un comité des Nations Unies a voté pour déclarer les ruines près de l’ancienne ville de Jéricho site du patrimoine mondial en Palestine, une décision qui a provoqué la colère de certains responsables israéliens.

Le Comité du patrimoine mondial fonctionne sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, l’UNESCO. Israël a quitté l’UNESCO en 2019 en raison d’allégations selon lesquelles le groupe aurait des préjugés contre le pays. Jéricho reste une ville densément peuplée de Cisjordanie et compte parmi les plus anciennes villes habitées de façon continue sur Terre.

Le vote de l’UNESCO déclare les ruines situées à l’extérieur de la ville, connues sous le nom de Tell es-Sultan ou « l’ancienne Jéricho », site du patrimoine. Le groupe a précisé que sa déclaration ne s’applique pas à Jéricho en sa qualité de site historique juif ou chrétien. Au lieu de cela, il reconnaît le site préhistorique.

« Les développements historiques ultérieurs, qui s’étendent sur des millénaires et sont démontrés par des vestiges matériels au-delà des frontières de Tell as-Sultan, constituent un contexte culturel riche, digne d’intérêt historique et de préservation, couvrant entre autres l’héritage juif et chrétien. ce n’est pas l’objet de la candidature proposée », a précisé un responsable de l’UNESCO lors des délibérations.

L’Iran identifie 5 prisonniers qu’il veut dans le cadre d’un accord d’échange conclu avec l’administration Biden

La signification biblique de Jéricho découle du livre de Josué, qui raconte comment Israël a conquis la ville.

Le législateur israélien Dan Illouz s’est opposé à cette décision avant le vote de ce week-end.

« Jéricho est avant tout une ville d’importance biblique », a écrit Illouz sur X, l’ancienne plateforme Twitter. « Brouiller cette réalité est une insulte aux millions de juifs et de chrétiens du monde entier. »

L’administration de l’ancien président Donald Trump s’est jointe à Israël pour quitter l’UNESCO en 2019, souscrivant aux allégations de partialité du pays.

TED CRUZ CLAQUE L’ACCORD D’OTAGES DE 6 milliards DE dollars DE BIDEN AVEC L’IRAN ALORS QUE LES CRITIQUES L’APPELENT UNE VICTOIRE POUR LES TERRORISTES ET POUTINE

Les critiques ont dénoncé l’UNESCO comme un foyer de préjugés anti-israéliens : critiquée pour avoir critiqué l’occupation de Jérusalem-Est par Israël, désigné d’anciens sites juifs comme sites du patrimoine palestinien et accordé l’adhésion à part entière à la Palestine en 2011.

« L’UNESCO fait partie des agences de l’ONU les plus corrompues et politiquement biaisées », écrivait à l’époque Nikki Haley, alors ambassadrice des États-Unis auprès de l’ONU. « Aujourd’hui, le retrait des Etats-Unis de ce puisard est devenu officiel. »

L’administration du président Biden a toutefois signalé son intention de rejoindre l’UNESCO plus tôt cette année.

LA CHAMBRE RÉPUBLICAINE MET LE FLAMME À L’ADMINISTRATEUR BIDEN « AGENDA ANTI-AMÉRICAIN » APRÈS L’ACCORD DE 6 milliards de dollars avec l’Iran annoncé le 11 septembre

UN Département d’Etat Le porte-parole a déclaré en juin que l’administration Biden « croit fermement que les États-Unis doivent être présents et actifs sur la scène mondiale partout où les intérêts américains peuvent être protégés et avancés ».

Ces intérêts incluent « l’élargissement de l’accès à l’éducation, la préservation du patrimoine culturel, la protection des journalistes, l’élaboration de meilleures pratiques pour les technologies nouvelles et émergentes, l’éducation sur l’Holocauste et bien plus encore », a déclaré le porte-parole.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’administration Biden a sollicité quelque 150 millions de dollars de financement américain pour l’UNESCO pour l’exercice 2024.

Note de l’éditeur : cette histoire a été mise à jour pour noter la clarification par l’UNESCO de sa désignation pour Tell es-Sultan et la distinction entre la ville de Jéricho.

Peter Aitken de Fox News et Associated Press ont contribué à ce rapport.