L’ONU vote massivement pour condamner l’embargo américain sur Cuba

NATIONS UNIES — L’Assemblée générale de l’ONU a voté jeudi à une écrasante majorité la condamnation de l’embargo économique américain sur Cuba pour la 30e année, l’administration Biden poursuivant l’opposition de l’ancien président Donald Trump et refusant de revenir à l’abstention de 2016 de l’administration Obama. Le vote à l’Assemblée générale de 193 membres était de 185 pays soutenant la condamnation, les États-Unis et Israël s’y opposant, et le Brésil et l’Ukraine s’abstenant.

Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a déclaré avant le vote que depuis 2019, le gouvernement américain « a intensifié le siège autour de notre pays, le portant à une dimension encore plus cruelle et plus humaine, dans le but d’infliger délibérément le plus grand dommage possible aux familles cubaines. ”

Au cours des 14 premiers mois de l’administration Biden, les dommages causés à l’économie cubaine ont été estimés à 6,35 milliards de dollars, soit plus de 15 millions de dollars par jour, a déclaré Rodriguez.

Le vote de jeudi 185-2 était similaire aux années précédentes.

Le vote de l’Assemblée générale en novembre 2019 était de 187 voix contre 3, les États-Unis, Israël et le Brésil votant “non” et la Colombie et l’Ukraine s’abstenant.

La 75e session de l’assemblée a commencé en septembre 2020, mais en raison de la pandémie de COVID-19, le vote sur la résolution de Cuba a été reporté à juin 2021, date à laquelle le vote a été de 184 contre 2, les États-Unis et Israël ayant voté “non” et le Brésil, la Colombie et L’Ukraine s’est abstenue.

Les résolutions de l’Assemblée générale ne sont pas juridiquement contraignantes et inapplicables, mais elles reflètent l’opinion mondiale et le vote a donné à Cuba une étape annuelle pour démontrer l’isolement des États-Unis dans ses efforts vieux de plusieurs décennies pour isoler la nation insulaire des Caraïbes.

L’embargo a été imposé en 1960 à la suite de la révolution menée par Fidel Castro et de la nationalisation des propriétés appartenant aux citoyens et aux entreprises américaines. Deux ans plus tard, il a été renforcé.