L’ONU vote la fin de sa mission de maintien de la paix au Mali comme l’exige la junte militaire du pays

NATIONS UNIES (AP) – Le Conseil de sécurité de l’ONU a voté vendredi à l’unanimité la fin immédiate de sa mission de maintien de la paix au Mali, comme l’exige la junte militaire du pays, qui a fait venir des mercenaires du groupe russe Wagner pour aider à combattre une insurrection islamique.

Le Mali, pays enclavé d’Afrique de l’Ouest, est aux prises avec l’insurrection depuis plus d’une décennie. Il a vu ses relations avec la communauté internationale devenir tendues en partie parce que la junte au pouvoir a fait venir les mercenaires Wagner, qui ont également été engagés dans la guerre de Moscou en Ukraine et ont fait partie d’une mutinerie de courte durée contre l’armée russe la semaine dernière.

La résolution rédigée par la France a été adoptée à l’unanimité et met fin vendredi au mandat de la mission de maintien de la paix connue sous le nom de MINUSMA. Il ordonne à la mission d’entamer samedi le retrait de plus de 15 000 personnels, qui doit être achevé d’ici la fin de l’année.

L’ambassadeur adjoint des États-Unis, Jeffrey DeLaurentis, a exprimé ses regrets face à la décision du gouvernement militaire d’abandonner la mission de l’ONU. Il a également déclaré que « certains acteurs nationaux » au Mali appellent au harcèlement des soldats de la paix et a exhorté la mission à assurer le transfert sûr et ordonné des installations et équipements de l’ONU vers les lieux désignés par l’ONU.

« L’ONU a la responsabilité de minimiser le risque que ses actifs tombent entre les mains de ceux qui cherchent à déstabiliser le Mali ou à nuire à son peuple, y compris les organisations extrémistes violentes et le groupe Wagner », a-t-il déclaré.

L’ambassadrice britannique à l’ONU, Barbara Woodward, a regretté que le Mali veuille que les soldats de la paix partent à un moment où la région est « confrontée à une instabilité et à des besoins humanitaires croissants ».

« Et nous ne pensons pas que le partenariat avec le groupe Wagner apportera une stabilité ou une sécurité à long terme au peuple malien », a-t-elle déclaré.

Le Mali lutte pour contenir une insurrection extrémiste islamique depuis 2012. Les rebelles extrémistes ont été chassés du pouvoir dans les villes du nord de la nation ouest-africaine l’année suivante, avec l’aide d’une opération militaire dirigée par la France. Mais ils se sont regroupés dans le désert et ont commencé à lancer des attaques contre l’armée malienne et ses alliés.

Les soldats de la paix de l’ONU sont arrivés quelques mois plus tard dans ce qui est devenu l’une des missions de l’ONU les plus dangereuses au monde. Au moins 170 casques bleus ont été tués dans le pays depuis 2013, selon les Nations unies.

Le Mali a été gouverné par une junte militaire à la suite de deux coups d’État, à partir de 2020, dirigés par le colonel Assimi Goita, qui dirige désormais le pays.

La résolution salue l’engagement de Goita à organiser des élections présidentielles libres et équitables en février 2024 et à assurer le retour à l’ordre constitutionnel dans les mois suivants – engagements que DeLaurentis et d’autres membres du conseil ont déclaré que le gouvernement de transition doit respecter.

La décision du Conseil de mettre fin à la mission de l’ONU fait suite à une demande du ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop au Conseil de sécurité le 16 juin que les casques bleus quittent le pays.

Diop a affirmé qu’ils avaient échoué dans leur mission de lutter contre l’insurrection et de rétablir la sécurité dans le pays et qu’ils semaient la méfiance parmi la population. Il y a « une crise de confiance entre les autorités maliennes et la MINUSMA », a-t-il déclaré.

L’ONU a besoin du soutien des gouvernements pour que ses missions de maintien de la paix fonctionnent.

L’ambassadeur du Mali à l’ONU, Issa Konfourou, a déclaré au conseil après le vote que si la MINUSMA n’a pas atteint son objectif fondamental de soutenir les efforts du gouvernement pour sécuriser le pays, le peuple et le gouvernement du Mali aimeraient « applaudir sa contribution dans d’autres domaines », en particulier aide humanitaire et sociale.

La résolution souligne l’obligation du gouvernement de transition du Mali de coopérer au retrait et à la liquidation ordonnés des actifs de la MINUSMA, qui commenceront le 1er janvier, et de veiller à ce qu’ils soient effectués en toute sécurité.

Konfourou a déclaré que les autorités maliennes se sont engagées à coopérer étroitement avec l’ONU et la MINUSMA pour la mise en œuvre de la mesure.

