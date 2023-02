L’ONU vote à l’unanimité la prolongation des sanctions contre les Houthis du Yémen

NATIONS UNIES — Le Conseil de sécurité de l’ONU a voté mercredi à l’unanimité la prolongation de l’embargo sur les armes imposé aux rebelles houthis du Yémen ainsi qu’un gel des avoirs et une interdiction de voyager pour les dirigeants et hauts responsables houthis jusqu’au 15 novembre.

En février 2022, le Conseil de sécurité a étendu un embargo sur les armes à l’encontre des dirigeants houthis pour inclure tous les Houthis, affirmant qu’ils menaçaient la paix, la sécurité et la stabilité du pays déchiré par la guerre.

Après le vote de mercredi, le conseil s’est réuni à huis clos pour entendre les exposés de Hans Grundberg, l’envoyé spécial de l’ONU pour le Yémen, et de Joyce Msuya, la secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires.

Le Yémen, le pays le plus pauvre du monde arabe avec une population de 26 millions d’habitants, a plongé dans la guerre civile en 2014 après que les Houthis soutenus par l’Iran ont pris le contrôle de la capitale Sanaa. Le gouvernement internationalement reconnu s’est enfui et a cherché le soutien des pays voisins du Golfe.

En mars 2015, une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite a lancé ce qui s’est transformé en une guerre dévastatrice pour restaurer le gouvernement qui a tué plus de 10 000 personnes, déplacé 2 millions de personnes et créé l’une des pires catastrophes humanitaires au monde. La guerre s’est détériorée en grande partie dans une impasse.

Une trêve soutenue par l’ONU est entrée en vigueur en avril dernier et a fait naître l’espoir d’une pause plus longue dans les combats, mais elle a pris fin le 2 octobre après seulement six mois.