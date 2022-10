L’ONU vise à “apaiser” les craintes d’une bombe sale avec des inspections en Ukraine

La visite sera le dernier acte de haute voltige d’un bureaucrate qui a longuement conversé avec le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky tout en essayant de maintenir le statut de son agence en tant que chien de garde neutre des matières les plus dangereuses au monde.

Les deux sites que l’AIEA prévoit d’inspecter sont une installation de recherche qui produit des isotopes et une mine qui peut traiter de l’uranium. Le but est de s’assurer que rien n’a disparu.

Grossi a déclaré qu’il n’était “jusqu’à présent” au courant d’aucune matière radioactive manquante en Ukraine, mais qu’il cherchait à envoyer rapidement des inspecteurs en Ukraine pour vérifier les inventaires par rapport aux registres existants de l’agence. Poutine a répété mercredi l’accusation selon laquelle l’Ukraine prévoyait de construire et d’utiliser une bombe sale, puisant dans ses réserves civiles d’uranium et d’autres matières radioactives.

Une bombe sale utilise des explosifs conventionnels pour faire exploser une cache de matières radioactives dans le but de propager la contamination radioactive. Il s’agit d’un engin plus rudimentaire – et moins meurtrier – qu’une bombe nucléaire, bien qu’il puisse causer des dommages civils importants et des dommages économiques étendus s’il explose dans une zone urbaine.