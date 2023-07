L’ONU vient de fixer un objectif net zéro pour le transport maritime. Voici comment cela pourrait fonctionner.

Les deux prochaines étapes, à 2040 et 2050, pourraient être plus difficiles à atteindre. Les améliorations de l’efficacité et les mesures opérationnelles ne suffiront pas pour amener le transport maritime mondial à zéro émission nette d’ici 2050. La décarbonation du transport maritime est une entreprise de plusieurs billions de dollars et nécessitera des avancées technologiques, y compris une large utilisation de carburants à émissions faibles et nulles comme l’hydrogène vert. , le méthanol et l’ammoniac, qui doivent encore largement être démontrés ou adoptés dans des opérations commerciales.

Les enjeux de la décarbonisation de l’économie mondiale, y compris le transport maritime, ont été mis en évidence lors des négociations, explique Madeline Rose, qui était présente aux débats et directrice principale du climat chez Pacific Environment, un groupe environnemental : « Nous avons eu le 4 juillet le plus chaud jamais enregistrée. Nous avons eu des inondations et des vagues de chaleur en Chine, des vagues de chaleur et des inondations en Espagne. Nous sommes assis à travers cela et voyons la science climatique dont nous avons été avertis.

Rose et d’autres experts ont critiqué l’OMI pour ne pas aller assez loin dans ses objectifs. L’accord de Paris, un accord de l’ONU adopté en 2015, a fixé l’objectif de limiter le réchauffement climatique total bien en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et idéalement en dessous de 1,5 °C. Les objectifs sont quelque peu arbitraires, car tout réchauffement supplémentaire aura des conséquences sur la planète. Mais ils ont également été au cœur de la politique climatique depuis leur création.

Pour atteindre l’un ou l’autre des objectifs de réchauffement, il faut réduire les émissions dans tous les secteurs, des transports à la production d’électricité en passant par l’industrie lourde. L’objectif net zéro de l’OMI pour 2050, ainsi que les points de contrôle à court terme, devraient être suffisants pour que l’industrie fasse sa part pour maintenir le réchauffement en dessous de 2 ° C, selon une analyse du Conseil international des transports propres. Cependant, la date du zéro net devrait être repoussée à environ 2040 pour que le secteur puisse suivre un plan qui limiterait le réchauffement en dessous de 1,5 ° C, selon une autre analyse de l’ICCT.

« Nous sommes fondamentalement découragés et déçus que les pays n’aient pas pu s’entendre sur des objectifs fermes alignés sur 1,5 degré », a déclaré Rose.

Ensuite, l’OMI vise à imposer de nouvelles mesures qui aideront l’industrie à atteindre ses objectifs auto-imposés, notamment une réduction progressive des émissions autorisées des carburants et certains types de mesures économiques qui pourraient mettre un prix sur les émissions de gaz à effet de serre.

Ces négociations pourraient ne pas être simples non plus : certains pays, dont la Chine, l’Argentine et le Brésil, ont fait pression contre un objectif de zéro net en 2040 dans les négociations de l’OMI, et la Chine s’est fermement opposée aux mesures économiques envisagées, y compris une taxe sur les émissions.

Le premier large objectif net zéro de l’industrie du transport maritime n’est pas la fin des pourparlers, dit Comer, mais il « fixe très clairement l’objectif final ».