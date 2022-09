L’ONU veut que la centrale nucléaire ukrainienne soit un “sanctuaire”

Un “simple accord de protection” peut arrêter le “bombardement systématique” de l’installation, a déclaré le chef de l’AIEA

La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporozhye contrôlée par la Russie doit devenir une sorte de «sanctuaire» afin de la protéger de nouvelles attaques militaires, a déclaré mercredi Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Dans une interview accordée au journal italien La Repubblica, Grossi a souligné que son travail consistait à garantir la sécurité de l’installation plutôt qu’à blâmer son bombardement.

Il a déclaré au journal que c’est pourquoi le rapport du chien de garde nucléaire, publié plus tôt cette semaine, a consciemment évité la question. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé plus tôt que l’AIEA était sous la pression des États-Unis et des pays d’Europe occidentale et “ne peut pas dire directement que le bombardement vient du territoire ukrainien.”

Grossi a souligné que le président ukrainien Vladimir Zelensky avait également critiqué l’organisation pour ne pas avoir rendu compte des attentats à la bombe russes présumés, le considérant comme une indication que le chien de garde est “fonctionne bien” et ne pas agir en tant qu’arbitre.

“Etre juge, arbitre entre deux prétendants, ce n’est pas mon mandat. En effet, si je le faisais, je perdrais mon utilité en tant que garant de la sûreté de la centrale nucléaire », il a dit.

La meilleure option, a déclaré Grossi, est d’amener la Russie et l’Ukraine à “convenir en principe que la plante ne doit pas être attaquée” puis proposer un “accord de protection simple» qui en ferait une sorte de «sanctuaire” zone. Aucune des deux parties n’a directement rejeté cette idée, a déclaré Grossi.

Le chef de la surveillance a déclaré qu’il était trop tôt pour se sentir “optimiste” cependant, mais que la proposition est certainement “pas impossible” implémenter.

Il a également décrit la création d’une mission permanente de l’AIEA à la centrale comme une réalisation importante et a nié les suggestions selon lesquelles la présence de seulement deux membres du personnel était purement “symbolique.” Selon Grossi, les spécialistes surveillent en permanence la sécurité des combustibles, des réacteurs, de la salle de contrôle, des systèmes d’urgence et sont en contact permanent avec le siège social.

L’agence onusienne a souligné que quelque chose “béton« devait être fait de toute urgence car la suite de »bombardement systématique» d’une centrale nucléaire est un «impensable» chose à autoriser.

La Russie avait précédemment rejeté une proposition de Kiev et de ses alliés occidentaux de retirer les troupes assurant la sécurité autour de l’installation de Zaporozhye, affirmant que l’Ukraine profiterait de l’occasion pour s’emparer de l’usine, ce que le ministère russe de la Défense affirme que Kiev a tenté de faire lors de la visite de l’AIEA.