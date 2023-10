L’ONU va voter une résolution à Gaza qui condamnerait les attaques du Hamas et toute violence contre les civils

NATIONS UNIES (AP) — Le Conseil de sécurité de l’ONU a prévu un vote mercredi sur une résolution qui condamnait initialement « les odieuses attaques terroristes du Hamas » contre Israël ainsi que toute violence contre les civils, tout en appelant à des « pauses humanitaires » pour fournir une aide désespérément nécessaire. à des millions de personnes à Gaza.

Les négociations sur la formulation du projet de résolution parrainé par le Brésil se sont poursuivies tout au long de mardi, et la version finale soumise au vote n’avait pas été publiée mardi soir.

Le vote fait suite au rejet par le Conseil lundi soir d’un projet de résolution russe condamnant la violence et le terrorisme contre les civils et appelant à un « cessez-le-feu humanitaire », mais ne faisant aucune mention du Hamas.

La Russie a proposé deux amendements à la résolution brésilienne, qui seront votés en premier. L’un appelle à un « cessez-le-feu humanitaire ». L’autre condamnerait les attaques aveugles contre des civils et les attaques contre des « biens civils » à Gaza, comme les hôpitaux et les écoles, qui privent les gens des moyens de survivre.

Le Brésil assure la présidence du Conseil de sécurité ce mois-ci et sa mission à l’ONU a déclaré que le vote serait suivi d’une réunion d’urgence pour discuter de l’énorme explosion et de l’incendie de mardi dans un hôpital de la ville de Gaza rempli de patients, de proches et de Palestiniens cherchant refuge. Le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas, a déclaré qu’au moins 500 personnes étaient mortes.

La Russie, les Émirats arabes unis et la Chine ont convoqué une session d’urgence, au cours de laquelle la chef politique de l’ONU, Rosemary DiCarlo, et l’envoyé de l’ONU pour le Moyen-Orient, Tor Wennesland, devaient informer les membres du Conseil.

Israël et les Palestiniens s’accusent mutuellement d’être responsables du carnage à l’hôpital. Le Hamas a déclaré qu’il s’agissait d’une frappe aérienne israélienne. Israël a imputé la responsabilité d’un raté de tir de roquette au groupe militant palestinien Jihad islamique. Le Jihad islamique a nié toute implication.

Le Conseil de sécurité divisé est encore plus polarisé depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022, et il reste à savoir si ses cinq membres permanents disposant de leur droit de veto – les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et la France – soutiendraient la résolution brésilienne ou s’abstiendraient lors du vote. être vu.

Pour être adoptée, une résolution doit voter « oui » par au moins neuf des 15 membres du conseil et aucun veto d’un membre permanent.

Le vote du conseil s’est déroulé dans un contexte d’efforts diplomatiques frénétiques visant à empêcher la propagation du conflit entre Israël et le Hamas. Le président américain Joe Biden effectuait un voyage éclair en Israël pour rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahu afin de tenter d’empêcher l’expansion de la guerre dans la région et d’ouvrir des couloirs pour l’acheminement de l’aide aux Gazaouis.

Après l’explosion de l’hôpital, le président palestinien Mahmoud Abbas s’est retiré d’une réunion avec Biden, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi et le roi Abdallah II de Jordanie, ce qui a conduit les Jordaniens à annuler la réunion.

Le Groupe arabe, composé de 22 membres, a exprimé son « indignation » face aux décès à l’hôpital et a appelé à un cessez-le-feu immédiat pour éviter de nouvelles victimes palestiniennes, à l’ouverture d’un couloir pour acheminer en toute sécurité l’aide à des millions de personnes à Gaza et à la prévention des catastrophes. toute évacuation forcée de personnes du territoire.

L’ambassadeur égyptien à l’ONU, Osama Mahmoud, a déclaré aux journalistes qu’un sommet aurait lieu samedi au Caire comme prévu avec les dirigeants régionaux et le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Les cinq pays permanents du Conseil de sécurité sont également invités, a-t-il déclaré.

Mahmoud a déclaré que le sommet abordera la crise humanitaire déclenchée par le conflit israélo-palestinien, comment parvenir à un cessez-le-feu et s’il existe « une tentative sérieuse d’avoir un horizon politique » pour s’attaquer aux problèmes qui bloquent un accord de paix israélo-palestinien.

Edith M. Lederer, Associated Press