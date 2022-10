L’ONU va nommer un observateur des droits de l’homme en Russie — RT World News

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a voté la création d’un rapporteur spécial pour surveiller les droits de l’homme en Russie

Un fonctionnaire dédié sera nommé pour enquêter sur les questions relatives aux droits de l’homme en Russie, a décidé le Conseil des droits de l’homme des Nations unies. Une résolution établissant le poste a été adoptée avec 17 voix pour, 6 voix contre et 24 abstentions.

Cette décision a été soutenue principalement par les nations occidentales et leurs alliés comme la Corée du Sud ou le Japon. La Chine, la Bolivie, le Venezuela, Cuba, l’Érythrée et le Kazakhstan ont voté contre la résolution. Parmi ceux qui se sont abstenus figuraient le Brésil, le Mexique et l’Inde.

Le rapporteur spécial, qui n’a pas encore été nommé, sera chargé d’évaluer le niveau de respect des droits de l’homme en Russie. Le responsable de l’ONU devrait soumettre son premier rapport sur la question lors de la prochaine session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et de l’Assemblée générale des Nations Unies l’année prochaine.

C’est la première fois qu’un rapporteur spécial est envoyé pour surveiller la situation dans l’un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU. Cependant, des postes similaires ont été créés pour plus d’une douzaine d’autres pays, dont la Syrie, le Myanmar, l’Iran, la Corée du Nord, la Biélorussie et plusieurs pays africains.

Le rapporteur est généralement mandaté pour « examiner, surveiller, conseiller et rendre compte publiquement » sur les questions de droits de l’homme.

Un groupe de 20 ONG russes réclamant cette décision comprenait OVD-Info et le mouvement d’observation des élections « Golos ». OVD-Info est un groupe d’activistes axé sur la surveillance des activités de protestation et de la détention des manifestants en Russie. Il a été déclaré un “agent étranger” par les autorités russes. Le mouvement « Golos » a également été déclaré “agent étranger” et a fait interdire son site Web en Russie, pour avoir diffusé ce que les responsables ont appelé “faux” informations sur l’offensive militaire russe en Ukraine.















Un jour après que les organisations russes ont envoyé une lettre ouverte à l’organe des droits de l’homme de l’ONU, une lettre similaire a été signée par neuf ONG internationales, dont Human Rights Watch et Amnesty International. Les groupes ont accusé la Russie de “l’escalade de la répression, les restrictions sur les opérations des organisations indépendantes de la société civile et la suppression de l’espace civique”, ajoutant que « Un suivi rigoureux de la situation des droits de l’homme en Russie est impératif.

Moscou n’a pas répondu à ces accusations et n’a pour l’instant pas commenté la décision de l’ONU. Début mars, la Russie a adopté une législation pour lutter contre ce qu’elle appelle les fake news. L’une de ces lois permet notamment aux autorités d’imposer des amendes substantielles aux personnes et entités qui discréditent l’armée russe ou appellent à des sanctions contre Moscou. Si une infraction entraîne “graves conséquences” l’auteur pourrait encourir une peine de prison pouvant aller jusqu’à 15 ans