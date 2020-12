LE CAIRE (AP) – Les membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont décidé de mettre fin à la force de maintien de la paix conjointe ONU-Union africaine dans la région du Darfour occidental au Soudan lorsque le mandat de la mission expirera le 31 décembre, après la pression du gouvernement de transition du pays, de la Russie et des pays africains.

Le conseil a voté à l’unanimité mardi soir pour ne pas prolonger le mandat de la mission conjointe, connue sous le nom de MINUAD. En juin, le Conseil de sécurité a approuvé à l’unanimité son remplacement par une mission beaucoup plus réduite et uniquement politique, qui sera connue sous le nom de Mission d’assistance intégrée à la transition des Nations Unies au Soudan, ou UNITAMS.

La force de la MINUAD, créée en 2007, a été la première opération conjointe de maintien de la paix ONU-UA. Il compte désormais plus de 6 000 militaires et policiers et plus de 1 500 civils.

Le gouvernement soudanais a fait pression pour que la MINUAD expire à la fin de l’année, une demande qui a obtenu le soutien de la Russie, du Niger, de l’Afrique du Sud, de la Tunisie et de Saint-Vincent-et-les Grenadines lors d’une réunion du conseil au début du mois.

Plusieurs pays occidentaux ont demandé plus de temps avant la sortie de la MINUAD, l’ambassadeur d’Allemagne auprès de l’ONU, Christoph Heusgen, avertissant que le Soudan est à «un moment critique» et que «le processus de transition pourrait encore dérailler».

Le Soudan est sur une voie fragile vers la démocratie après qu’un soulèvement populaire a conduit l’armée à renverser le président autocratique Omar el-Béchir en avril 2019, après près de trois décennies de régime. Depuis lors, le pays est dirigé par un gouvernement civil et militaire conjoint, qui lutte pour mettre fin aux guerres civiles qui durent depuis des décennies et surmonter les conditions économiques désastreuses du pays.

La Cour pénale internationale a inculpé al-Béchir, qui est emprisonné au Soudan depuis son éviction, de crimes de guerre et de génocide dans le conflit au Darfour. Plus tôt cette année, les autorités de transition du pays ont déclaré que les personnes recherchées seraient traduites en justice devant la CPI, sans mentionner al-Bashir par son nom.

Le Conseil de sécurité a également appelé le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, à achever le retrait de la MINUAD d’ici le 30 juin de l’année prochaine, et à assurer rapidement une transition «progressive, séquentielle et efficace» vers UNITAMS.

Il a exhorté le gouvernement soudanais à mettre en œuvre «pleinement et rapidement» son plan de protection des civils au Darfour. Le gouvernement a déjà commencé à déployer une force de protection civile de 12 000 hommes dans la région dans le cadre d’un accord de paix conclu avec le Front révolutionnaire soudanais, une coalition de plusieurs groupes armés.

Le Conseil de sécurité a appelé le gouvernement de transition à œuvrer pour «renforcer la confiance des communautés locales dans la capacité des institutions de l’état de droit à rendre justice, à garantir la responsabilité et à fournir une protection juridique aux communautés vulnérables».

Dans une interview accordée à l’Associated Press plus tôt ce mois-ci, Jeremiah Mamabolo, l’envoyé conjoint ONU-Union africaine pour le Darfour, a averti que la méfiance est toujours profonde dans la région troublée.

Il a déclaré que bien que les principaux combats au Darfour aient cessé, les affrontements intercommunautaires sporadiques dans la région se sont intensifiés cette année.

Le conflit au Darfour a commencé en 2003 lorsque des Africains de souche se sont rebellés, accusant le gouvernement dominé par les Arabes de Khartoum de discrimination. Le gouvernement a été accusé d’avoir exercé des représailles en armant les tribus arabes nomades locales et en lâchant les milices connues sous le nom de janjawid contre des civils – une accusation qu’il nie.

Ces dernières années, à la suite de la campagne militaire d’un gouvernement, l’insurrection a été réduite à une faction rebelle de l’Armée de libération du Soudan dirigée par Abdul Wahid Elnur dans le Jebel Marra.

La décision du Conseil de sécurité est intervenue alors que des centaines de manifestants au Darfour, pour la plupart des enfants et des femmes déplacés, ont protesté pendant plus de deux semaines contre la fin de la MINUAD.

Le procureur de la CPI, Fatou Bensouda, a appelé plus tôt ce mois-ci le Soudan à faire correspondre son engagement en faveur de la justice au Darfour par des actions, en commençant par un accès sans entrave des enquêteurs du tribunal aux témoins, scènes de crime et autres preuves dans la région.