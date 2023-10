L’ONU va enquêter sur les « crimes de guerre » commis par Israël et le Hamas — RT World News

L’organisme international a déclaré disposer déjà de « preuves claires » de violations commises par les deux parties.

L’ONU a annoncé l’ouverture d’une enquête sur d’éventuels crimes de guerre commis lors de la dernière escalade du conflit israélo-palestinien. L’organisme international a déclaré mardi avoir « des preuves claires » de violations graves commises par les deux parties et les a appelées à respecter le droit international relatif aux droits de l’homme.

La Commission d’enquête internationale indépendante des Nations Unies, chargée d’enquêter sur les violations du droit international dans les territoires palestiniens occupés, a déclaré dans un communiqué qu’elle « collecte et préserve les preuves des crimes de guerre commis par toutes les parties depuis le 7 octobre 2023 ».

La commission a été créée en vertu d’une résolution du Conseil des droits de l’homme de l’ONU en mai 2021. Elle a condamné l’attaque du Hamas contre Israël lancée samedi, déclarant que le meurtre discriminatoire de civils non armés et la prise d’otages « ne peut être toléré » et équivaut à « crimes de guerre. »

Il a également exprimé « grave préoccupation » sur la réponse d'Israël, affirmant que son attaque contre Gaza et la « siège complet » de l'enclave « constitue une punition collective ».















La commission s’est engagée à garantir « responsabilité juridique » de tous les responsables de violations du droit international. Il a ajouté qu’il identifierait toute personne liée à des crimes de guerre des deux côtés, y compris à des postes de commandement, et que les informations pertinentes seraient partagées avec les autorités judiciaires, notamment la Cour pénale internationale.

L’organisme de l’ONU a exhorté toutes les parties à s’abstenir de toute nouvelle violence et a appelé à « la libération inconditionnelle et sûre de toutes les personnes prises en otage par des groupes armés palestiniens ». Il a également insisté sur le fait que la seule façon de mettre fin au conflit était de s’attaquer à ses « causes profondes, » y compris l’occupation illégale du territoire palestinien et la reconnaissance du droit des Palestiniens à l’autodétermination.

Le groupe militant Hamas a lancé samedi une attaque massive contre Israël, tirant des milliers de roquettes et envahissant brièvement les colonies israéliennes frontalières de Gaza. Selon les autorités israéliennes, l’attaque et les combats qui ont suivi ont coûté la vie à au moins 900 Israéliens, dont 123 membres des Forces de défense israéliennes (FDI).

Israël a répondu à l’attaque par une campagne de bombardements massifs contre Gaza. Le ministère de la Santé de l’enclave a déclaré lundi qu’au moins 510 Palestiniens avaient été tués et 2 751 blessés dans les raids aériens israéliens.