L’ONU va enfin adopter un traité sur la haute mer

Les Nations Unies doivent adopter le premier traité international au monde pour protéger la haute mer.

Le traité établira un cadre juridique pour étendre des pans entiers de protections environnementales aux eaux internationales.

Une grande partie des océans du monde se trouvent en dehors des zones économiques exclusives de chaque pays.

Le premier traité international au monde pour protéger la haute mer doit être adopté lundi à l’ONU, un accord environnemental historique conçu pour protéger les écosystèmes éloignés vitaux pour l’humanité.

« Ce sera un énorme accomplissement, que nous avons déjà célébré avec la finalisation du texte en mars. Mais l’adoption officialise cela et trace vraiment la voie pour les prochaines étapes », Liz Karan, de l’ONG Pew Charitable Trusts. , a déclaré à l’AFP.

Le traité historique établira un cadre juridique pour étendre des pans de protections environnementales aux eaux internationales, qui représentent plus de 60% des océans du monde.

Après plus de 15 ans de discussions, dont quatre ans de négociations formelles, les États membres de l’ONU se sont finalement mis d’accord sur le texte du traité en mars après une série de pourparlers finaux et marathon.

Le texte, gelé depuis, a été examiné par les avocats et les traducteurs de l’ONU pour s’assurer qu’il correspond aux six langues officielles de l’organisme.

Un groupe de scientifiques a noté dans la revue The Lancet :

Des océans sains, des eaux côtières à la haute mer éloignée et aux fonds marins profonds, font partie intégrante de la santé, du bien-être et de la survie de l’homme.

Les scientifiques ont de plus en plus pris conscience de l’importance des océans, qui produisent la majeure partie de l’oxygène que nous respirons, limitent le changement climatique en absorbant le CO2 et abritent des zones riches en biodiversité, souvent à l’échelle microscopique.

Mais avec tant d’océans du monde situés en dehors des zones économiques exclusives de chaque pays, et donc de la juridiction d’un seul État, assurer la protection de la soi-disant « haute mer » nécessite une coopération internationale.

Réserves marines

Le résultat est qu’ils ont été longtemps ignorés dans de nombreux combats environnementaux, les projecteurs étant braqués sur les zones côtières et quelques espèces emblématiques.

Un outil clé du traité sera la possibilité de créer des zones marines protégées dans les eaux internationales.

Actuellement, seulement environ un pour cent de la haute mer est protégée par des mesures de conservation.

Le traité est considéré comme crucial pour les pays protégeant 30% des océans et des terres du monde d’ici 2030, comme convenu par les gouvernements du monde dans un accord historique distinct conclu à Montréal en décembre.

Si le traité est adopté « alors la course à la ratification commencera » et l’objectif de 30% « restera à portée de main », a déclaré Chris Thorne de Greenpeace.

Le traité, officiellement connu sous le nom de traité sur la « biodiversité au-delà de la juridiction nationale » ou BBNJ, introduit également des exigences pour la réalisation d’études d’impact environnemental pour les activités proposées à mener dans les eaux internationales.

Ces activités, bien que non répertoriées dans le texte, incluraient tout, de la pêche et du transport maritime à des activités plus controversées, comme l’exploitation minière en haute mer ou même des programmes de géo-ingénierie visant à lutter contre le réchauffement climatique.

Le traité établit également des principes de partage des bénéfices des « ressources génétiques marines » (RGM) collectées par la recherche scientifique dans les eaux internationales – un point d’achoppement qui a failli faire dérailler les négociations de dernière minute en mars.

Les pays en développement, qui n’ont souvent pas l’argent pour financer de telles expéditions, se sont battus pour le droit au partage des avantages, espérant ne pas se laisser distancer par ce que beaucoup considèrent comme un énorme futur marché dans la commercialisation des RGM, en particulier par les sociétés pharmaceutiques et cosmétiques. à la recherche de « molécules miracles ».

Une fois le texte adopté, reste à savoir combien de pays décideront de l’embarquer.

Les ONG estiment que le seuil de 60 ratifications requis pour son entrée en vigueur devrait être atteignable puisque la Coalition Haute Ambition pour le BBNJ – qui a fait pression pour le traité – compte une cinquantaine de pays membres, dont ceux de l’Union européenne, comme ainsi que le Chili, le Mexique, l’Inde et le Japon.

Mais 60 est loin de l’adoption universelle – l’ONU compte 193 États membres – que réclament les défenseurs de l’océan.

« Après l’adoption, une ratification et une mise en œuvre rapides sont cruciales ! » a déclaré la High Seas Alliance sur Twitter.