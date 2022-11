L’ONU va chercher des émetteurs de méthane avec des données spatiales

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement a déclaré vendredi que le nouveau système d’alerte et de réponse au méthane – MARS en abrégé – est destiné à aider les entreprises à agir sur les principales sources d’émissions, mais également à fournir des données de manière transparente et indépendante.

Il s’appuie sur des mesures satellitaires réalisées par la NASA et les agences spatiales européenne, allemande et italienne. Les données des opérateurs de satellites privés seront également intégrées à l’avenir.

“Nous pensons qu’il est important de ne pas simplement créer un outil de honte, mais d’engager les opérateurs et les gouvernements afin qu’ils puissent agir sur l’événement spécifique”, a déclaré Caltagirone.

La publication des mesures sur une plate-forme soutenue par l’ONU garantirait également qu’elle est considérée comme neutre et fiable, fournissant une norme qui empêche les entreprises de “faire le tour” des données qui les rendent les meilleures, a-t-il déclaré.

“Nous sommes réalistes que certaines entreprises et certains pays seront plus coopératifs que d’autres”, a déclaré Caltagirone. “Mais nous pouvons nous assurer que ces informations sont disponibles pour ceux qui s’y intéressent.”

Les premières données seront publiées au second semestre de l’année prochaine, en se concentrant sur les grandes fuites de méthane. Au fur et à mesure de sa maturation, la plate-forme intégrera des sources d’émissions moins dramatiques mais tout aussi importantes telles que l’élevage et les rizières.