L’ONU va chercher des émetteurs de méthane avec des données spatiales

SHARM EL-SHEIKH, Égypte (AP) – Les grands émetteurs de méthane, un gaz piégeant la chaleur, peuvent s’attendre à un appel des Nations Unies à partir de l’année prochaine, lorsque l’organisme mondial lancera une nouvelle plate-forme pour combiner les systèmes existants pour suivre le puissant gaz à effet de serre de espace.

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement a déclaré vendredi que le nouveau système d’alerte et de réponse au méthane – MARS en abrégé – est destiné à aider les entreprises à agir sur les principales sources d’émissions, mais également à fournir des données de manière transparente et indépendante.

Il s’appuie sur des mesures satellitaires réalisées par la NASA et les agences spatiales européenne, allemande et italienne. Les données des opérateurs de satellites privés seront également intégrées à l’avenir.

“Chacun de ces instruments nous donne une réponse correcte à une question légèrement différente, car chacun d’eux voit des choses différentes”, a déclaré Manfredi Caltagirone, responsable de l’Observatoire international des émissions de méthane au PNUE. “Donc, la seule façon d’avoir une image correcte est de les connecter tous ensemble.”

Les données seront publiées 45 à 75 jours après leur collecte, ce qui signifie que les entreprises auront suffisamment de temps pour réparer les fuites au moment où elles seront rendues publiques.

“Nous pensons qu’il est important de ne pas simplement créer un outil de honte, mais d’engager les opérateurs et les gouvernements afin qu’ils puissent agir sur l’événement spécifique”, a déclaré Caltagirone.

La publication des mesures sur une plate-forme soutenue par l’ONU garantirait également qu’elle est considérée comme neutre et fiable, fournissant une norme qui empêche les entreprises de “faire le tour” des données qui les rendent les meilleures, a-t-il déclaré.

Il n’y aura aucun moyen de forcer les émetteurs à agir.

“Nous sommes réalistes que certaines entreprises et certains pays seront plus coopératifs que d’autres”, a déclaré Caltagirone. “Mais nous pouvons nous assurer que ces informations sont disponibles pour ceux qui s’y intéressent.”

Les premières données seront publiées au second semestre de l’année prochaine, en se concentrant sur les grandes fuites de méthane. Au fur et à mesure de sa maturation, la plate-forme intégrera des sources d’émissions moins dramatiques mais tout aussi importantes telles que l’élevage et les rizières.

La réduction des émissions de méthane dans le monde est la clé de l’objectif ambitieux de l’accord de Paris sur le climat de plafonner le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius (2,7 Fahrenheit) d’ici la fin du siècle par rapport à l’époque préindustrielle. L’année dernière, les États-Unis, l’Union européenne et d’autres se sont engagés à réduire de 30 % les émissions globales de méthane dans le monde d’ici 2030.

