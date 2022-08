L’ONU va chercher 160 millions de dollars d’aide d’urgence pour les inondations au Pakistan

ISLAMABAD (AP) – Les Nations Unies et le Pakistan devraient lancer mardi un appel de fonds d’urgence de 160 millions de dollars pour près d’un demi-million de victimes déplacées d’inondations record qui ont tué plus de 1 150 personnes depuis la mi-juin, ont déclaré des responsables.

Les autorités pakistanaises, soutenues par l’armée, les sauveteurs et les volontaires, luttent contre les conséquences des inondations qui ont touché plus de 33 millions de personnes, soit un Pakistanais sur sept.

Bien que les pluies se soient arrêtées il y a trois jours et que les eaux de crue dans certaines régions se soient retirées, de vastes zones restent sous l’eau. Les sauveteurs évacuaient les personnes bloquées vers un terrain plus sûr, y compris des camps de tentes de fortune ont surgi le long des autoroutes, des villages et des villes inondés.

Selon les premières estimations du gouvernement, la dévastation a causé 10 milliards de dollars de dommages à l’économie. “Il s’agit d’une estimation préliminaire susceptible d’être bien supérieure”, a déclaré le ministre du Plan, Ahsan Iqbal, à l’Associated Press.

Son commentaire est intervenu quelques heures avant que les Nations Unies et le Pakistan ne lancent un appel à l’aide à Islamabad.

Un jour plus tôt, le conseil d’administration du Fonds monétaire international a approuvé le déblocage d’un montant très attendu de 1,17 milliard de dollars pour le Pakistan.

Le Pakistan et le FMI ont initialement signé un important accord de sauvetage en 2019. Mais le déblocage d’une tranche de 1,17 milliard de dollars était suspendu depuis le début de cette année, lorsque le FMI s’est dit préoccupé par le respect par le Pakistan des conditions de l’accord sous le gouvernement de l’ancien Premier ministre Imran. Khan, qui a été évincé par un vote de censure au parlement en avril.

La semaine dernière, les Nations Unies ont annoncé dans un communiqué qu’elles avaient alloué 3 millions de dollars aux agences d’aide des Nations Unies et à leurs partenaires au Pakistan pour répondre aux inondations. Cet argent sera utilisé pour la santé, la nutrition, la sécurité alimentaire, ainsi que les services d’eau et d’assainissement dans les zones touchées par les inondations, en se concentrant sur les plus vulnérables.

Lundi, la ministre du Climat Sherry Rehman et des météorologues ont déclaré à l’AP que de nouvelles moussons étaient attendues en septembre. Les moussons ont frappé plus tôt et plus fortement que d’habitude depuis le début de l’été, selon les responsables – plus récemment avec des pluies massives la semaine dernière qui ont touché presque tout le pays.

Le Pakistan est habitué aux pluies de mousson et aux inondations, a déclaré Rehman, mais pas comme ça.

Plusieurs scientifiques affirment que les inondations record au Pakistan ont toutes les caractéristiques d’une catastrophe provoquée par le changement climatique, mais il est trop tôt pour attribuer officiellement la responsabilité au réchauffement climatique.

« Cette année, le Pakistan a reçu les précipitations les plus élevées depuis au moins trois décennies. Jusqu’à présent cette année, la pluie est supérieure de plus de 780 % à la moyenne », a déclaré Abid Qaiyum Suleri, directeur exécutif du Sustainable Development Policy Institute et membre du Climate Change Council du Pakistan. “Les conditions météorologiques extrêmes deviennent plus fréquentes dans la région et le Pakistan ne fait pas exception.”

Le Pakistan a connu des inondations et des ravages similaires en 2010 qui ont tué près de 2 000 personnes. Mais le gouvernement n’a pas mis en œuvre de plans pour prévenir les futures inondations en empêchant la construction et les maisons dans les zones sujettes aux inondations et les lits des rivières, a déclaré Suleri du Conseil du changement climatique du pays.

Les inondations et les pluies de mousson ont endommagé un million de maisons et touché 33 millions de personnes.

Cela reflète la façon dont les pays les plus pauvres paient souvent le prix du changement climatique causé en grande partie par les nations les plus industrialisées. Depuis 1959, le Pakistan n’est responsable que de 0,4 % des émissions mondiales historiques de CO2. Les États-Unis sont responsables de 21,5 %, la Chine de 16,5 % et l’UE de 15 %.

Selon l’Autorité nationale de gestion des catastrophes, au moins 498 000 personnes dans ce pays de 220 millions d’habitants se trouvent dans des camps de secours après avoir été déplacées.

On pense que beaucoup plus de victimes déplacées des inondations vivent avec des parents, des amis ou à l’air libre, sans abri.

Le Pakistan a commencé à recevoir de l’aide internationale cette semaine, et d’autres avions transportant de l’aide de la Turquie et des Émirats arabes unis ont atterri mardi dans un aéroport près d’Islamabad, selon un communiqué publié par l’armée.

Il a indiqué que des avions chinois transportant de l’aide arriveraient également au Pakistan plus tard mardi.

Le Pakistan a également déployé au moins 6 500 soldats pour aider les autorités dans les opérations de sauvetage et de secours.

Munir Ahmed, Associated Press