L’ONU utilise une base de données de photos satellites pour suivre la destruction culturelle de l’Ukraine

À l’aide d’images satellite avant et après prises par des entreprises privées, l’UNESCO et le Centre satellitaire des Nations Unies prévoient de documenter systématiquement les rapports confirmés de dommages aux lieux d’importance culturelle, d’aider les autorités à poursuivre les responsables et d’aider l’Ukraine à prioriser ses efforts de reconstruction.

“Le patrimoine culturel est très souvent un dommage collatéral pendant les guerres, mais il est parfois spécifiquement ciblé car c’est l’essence même de l’identité des pays”, a déclaré la directrice de la culture et des urgences de l’UNESCO, Krista Pikkat, au Washington Post. “La situation est mauvaise et elle pourrait continuer à s’aggraver.”

“Nous avons systématisé l’utilisation de cette imagerie pour nos évaluations en Ukraine et, compte tenu de l’augmentation significative du nombre de biens culturels touchés – il y en a maintenant plus de 200 – nous avons décidé de créer une plateforme dédiée pour faciliter le travail de nos experts. ,” dit-elle.

Les régions ukrainiennes de Kharkiv et de Donetsk ont ​​subi les plus grands dégâts depuis le début de l’invasion, selon le décompte de l’ONU, y compris le mémorial de l’Holocauste Drobytsky Yar – où plus de 15 000 Juifs ont été exécutés pendant la Seconde Guerre mondiale – lorsqu’il a été bombardé plus tôt ce mois-ci, selon au président Volodymyr Zelensky.