L’ONU suspend les droits de vote de l’Iran pour les cotisations en souffrance. L’Iran est furieux.

Les Nations Unies ont déclaré jeudi qu’elles avaient suspendu les droits de vote de l’Iran et de quatre pays plus petits pour les cotisations en souffrance. Cette décision a provoqué une réaction furieuse de l’Iran, qui l’a qualifiée d’« étonnamment absurde » et a imputé les arriérés du pays aux sanctions américaines qui avaient gelé les fonds iraniens dans les banques du monde entier.

L’épisode a menacé d’injecter un autre irritant dans la relation américano-iranienne, enchevêtrant les Nations Unies au moment même où les diplomates cherchent à faire avancer les négociations visant à rétablir la conformité américaine et iranienne avec l’accord nucléaire de 2015 entre l’Iran et les grandes puissances.

Le président Trump a répudié cet accord il y a trois ans, rétablissant les sanctions économiques que l’accord avait levées. L’Iran a répondu en reprenant l’enrichissement d’uranium et d’autres actions qui avaient été réduites en vertu des dispositions de l’accord. Le président Biden a déclaré qu’il souhaitait rejoindre l’accord nucléaire, mais l’Iran a déclaré que les États-Unis devaient abandonner leurs sanctions de manière vérifiable avant que l’Iran ne revienne à la conformité.

Le secrétaire général António Guterres a déclaré dans une lettre au président de l’Assemblée générale que l’Iran et quatre pays africains – la République centrafricaine, les Comores, Sao Tomé-et-Principe et la Somalie – avaient tous dépassé le seuil de délinquance en vertu de l’article 19 de la Charte des Nations Unies. . L’article précise que tout membre assujetti aux deux années précédentes de cotisations ne peut pas voter à l’Assemblée générale.