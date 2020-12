NATIONS UNIES (AP) – L’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé jeudi une résolution sur les objections de la Russie saluant les progrès des pourparlers de paix entre le gouvernement afghan et les talibans tout en appelant à redoubler d’efforts pour lutter contre les attaques terroristes des talibans, d’al-Qaida et de l’État islamique groupe extrémiste et leurs affiliés.

Le vote dans l’organe mondial de 193 membres a été de 130 pour, la Russie contre et la Chine, le Pakistan et la Biélorussie se sont abstenus. Cinquante-neuf pays n’ont pas voté.

La résolution de 15 pages intitulée «La situation en Afghanistan» couvre un large éventail de questions, notamment la paix et la réconciliation, la démocratie, l’état de droit, la bonne gouvernance, les droits de l’homme, la lutte contre les stupéfiants, le développement social et économique et la coopération régionale.

Tout en se félicitant des progrès accomplis dans les pourparlers intra-afghans, y compris l’accord du 2 décembre sur le règlement intérieur des négociations, la résolution «condamne le taux élevé de violence continue». Elle dit que cela «contribue à un nombre inacceptable de victimes» et appelle pour une cessation immédiate de la violence et encourage vivement le gouvernement afghan et les Taliban «à prendre des mesures de confiance et à réduire la violence».,

La résolution réitère la «grave préoccupation» de l’Assemblée générale au sujet de la situation sécuritaire en Afghanistan et souligne la nécessité de continuer à lutter contre la menace à la stabilité du pays due à la violence commise par les Taliban, y compris le Réseau Haqqani, ainsi qu’al-Qaida, L’État, leurs affiliés «et d’autres groupes terroristes et criminels».

L’ambassadrice de l’Afghanistan à l’ONU, Adela Raz, a regretté que, malgré le ferme soutien de son gouvernement à la résolution, celle-ci n’ait pas été adoptée par consensus, affirmant que la mesure reflétait «les développements en cours sur le terrain et en particulier les progrès du processus de paix».

Raz a déclaré que l’objectif du gouvernement, des voisins de l’Afghanistan et de l’Assemblée générale était d’incorporer les talibans en tant que parti politique. «Notre objectif ultime est de voir les talibans comme un parti politique constructif dans le pays, sans relation avec Al-Qaida et d’autres groupes terroristes, œuvrant pour la prospérité et la paix en Afghanistan», a-t-elle déclaré.

Notant que les experts de l’ONU qui surveillent les sanctions contre les talibans affirment qu’il «entretient des liens avec des groupes terroristes tels qu’al-Qaida», Raz a déclaré que la résolution était équilibrée en ce qui concerne «la volonté des talibans de prendre des mesures fermes vers la paix et la réconciliation» et ses attaques continues et terroristes liens.

L’ambassadeur allemand Christoph Heusgen, dont le pays a mené les négociations sur la résolution, a déclaré que «de toutes les« années spéciales »pour l’Afghanistan déclarées au cours des deux dernières décennies, 2020 était en effet singulière. Le plus important a été le début des négociations de paix afghanes en septembre, a-t-il déclaré après avoir détaillé tous les événements qui ont conduit aux pourparlers, à commencer par l’accord américano-taliban en février.

Heusgen a également souligné les promesses de plus de 13 milliards de dollars d’aide étrangère et de stabilisation pour l’Afghanistan lors d’une conférence de donateurs à Genève il y a un peu plus de deux semaines, comme preuve que «la communauté internationale soutient fermement la République islamique d’Afghanistan et sa quête permanente pour se réaliser. -dépendance. »

Il a déclaré que la résolution était « constructive et tournée vers l’avenir » et que le vote signale que l’Assemblée générale « soutient le peuple afghan dans une période très difficile du pays ».

L’ambassadrice adjointe de la Russie à l’ONU, Anna Evstigneeva, a vivement critiqué le rôle de l’Allemagne dans les négociations, affirmant qu’il y avait un «mépris flagrant» pour les préoccupations de Moscou. Elle a également déclaré que c’était «une tentative de dissimuler la véritable portée» des menaces du groupe extrémiste État islamique et des problèmes de drogue menaçant la sécurité du pays.

Elle a accusé l’Allemagne d’avoir «une position préétablie partiale en faveur d’un groupe d’Etats», qu’elle n’a pas nommée, et a déclaré que cela ne devrait plus faciliter les négociations sur la résolution sur l’Afghanistan à l’Assemblée générale.

Néanmoins, Evstigneeva a déclaré: «nous continuons à soutenir l’Afghanistan pendant cette période cruciale.»

L’Allemand Heusgen a répondu en disant que le «non» de la Russie envoie le message que «la Russie a aujourd’hui laissé tomber le peuple afghan».

«Nous aurions tous dû voter pour et envoyer un signal fort au peuple afghan: en ces temps difficiles, nous sommes derrière vous», a-t-il déclaré.