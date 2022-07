L’ONU souligne le rôle clé de la communication dans la lutte contre la désinformation

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES – Le Conseil de sécurité de l’ONU a déclaré mardi qu’il fallait faire davantage pour contrer la désinformation et la désinformation sur les 12 opérations de maintien de la paix de l’ONU, qui ont fait l’objet d’attaques croissantes, en particulier sur les réseaux sociaux. Une déclaration présidentielle rédigée par le Brésil et approuvée par les 15 membres du conseil a déclaré que l’ONU doit “améliorer la culture des communications stratégiques entre les composantes civiles, militaires et policières” des missions de maintien de la paix afin de protéger les civils – un mandat clé pour les 90 000 Casques bleus de l’ONU en Afrique. , le Moyen-Orient, l’Asie et l’Europe.

Le conseil a noté “avec une grande inquiétude la quantité croissante de désinformation et de fausses informations dirigées contre les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, qui peuvent avoir un impact négatif sur les missions et les soldats de la paix”.

Le ministre brésilien des Affaires étrangères, Carlos França, dont le pays assure la présidence du Conseil ce mois-ci et a présidé la réunion de mardi, a déclaré que “les communications stratégiques sont essentielles au succès d’une opération de maintien de la paix”.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré au conseil que le monde dans lequel les soldats de la paix opèrent “est plus dangereux aujourd’hui qu’à n’importe quel moment de mémoire récente”, avec des tensions géopolitiques se répercutant localement et des conflits “plus complexes et à plusieurs niveaux”.

“Les casques bleus sont confrontés à des terroristes, des criminels, des groupes armés et leurs alliés – dont beaucoup ont accès à des armes modernes puissantes, et beaucoup ont tout intérêt à perpétuer le chaos dans lequel ils prospèrent”, a déclaré le chef de l’ONU.

Mais, a-t-il ajouté, « les armes qu’ils utilisent ne sont pas seulement des fusils et des explosifs. La mésinformation, la désinformation et les discours de haine sont de plus en plus utilisés comme arme de guerre. »

Guterres a déclaré qu’une enquête récente a révélé que près de la moitié de tous les soldats de la paix de l’ONU estiment que la désinformation et la désinformation affectent gravement leur travail et menacent leur sécurité.

Comme exemple de fausses informations diffusées “comme une traînée de poudre”, Guterres a déclaré qu’une fausse lettre alléguant que les Casques bleus de l’ONU au Mali collaboraient avec des groupes armés “est devenue virale sur WhatsApp et a été reprise par les médias nationaux”. Cela a attisé l’hostilité et le ressentiment contre les soldats de la paix et rendu encore plus difficiles leurs efforts pour protéger les civils, a-t-il déclaré.

Le lieutenant-général Marcos Da Costa, commandant de la force de maintien de la paix au Congo, a déclaré au conseil qu’elle opère dans un pays où des enquêtes successives révèlent “une mauvaise perception globale” parmi la population quant à la pertinence de la mission pour améliorer leur sécurité.

“Un sentiment anti-mission prévaut dans certaines parties du pays qui empêchent même certains de nos déploiements”, a-t-il déclaré. « Les discours injustes de plusieurs acteurs contre la mission mettent en péril la sécurité de nos casques bleus. L’utilisation intensive des médias sociaux par les groupes armés et autres fauteurs de troubles sape la confiance dans l’ONU »

Il a déclaré que ces milices armées “utilisent des techniques de guerre de l’information régulières” et que leurs fausses nouvelles diffusées par le biais de la messagerie et des médias sociaux sont difficiles à distinguer de la réalité.

“Ces technologies émergentes entraînent un changement fondamental dans le caractère de la guerre, et les opérations de paix sont déjà affectées”, a déclaré Da Costa.