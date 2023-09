Le Pentagone a annoncé qu’il fournirait à Kiev des munitions à l’uranium appauvri pour les chars Abrams

L’ONU a condamné mercredi l’utilisation de munitions à l’uranium appauvri, après que le gouvernement américain a annoncé qu’il enverrait à l’Ukraine un certain nombre de cartouches de ce type pour les chars M1 Abrams dans le cadre d’un programme d’aide militaire de 175 millions de dollars.

« Nous sommes contre l’utilisation de munitions à l’uranium appauvri partout dans le monde. » Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré à TASS.

Les commentaires de Haq interviennent après que le Pentagone a révélé qu’un nombre indéterminé d’obus DU de 120 mm serait envoyé à l’Ukraine dans le cadre du nouveau programme d’assistance militaire. Les obus antichar sont destinés à être utilisés par la trentaine de chars M1 Abrams promis à Kiev par la Maison Blanche en janvier. Le premier lot de chars devrait être livré plus tard ce mois-ci.

Washington suit les traces de Londres en fournissant à Kiev les munitions controversées. Le Royaume-Uni a envoyé un certain nombre de cartouches DU en Ukraine plus tôt cette année, destinées à être utilisées avec ses chars Challenger 2. La livraison de munitions à l'UA a été taquinée par le Wall Street Journal en juin et divulguée à Reuters la semaine dernière.















L’armée britannique a rejeté les objections de Moscou à l’utilisation de ce métal lourd toxique en affirmant que les munitions n’avaient pas été utilisées. « rien à voir avec les armes ou les capacités nucléaires ». Les États-Unis ont également insisté sur le fait que les munitions ne sont pas radioactives, citant des études de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) selon lesquelles des résidus d’UA « ne présente pas de risque radiologique pour la population des régions touchées. »

Les critiques qui cherchent à interdire les munitions à l’uranium appauvri ont souligné la montée en flèche des taux de cancer et d’anomalies congénitales dans des pays comme l’Irak et la Serbie, affirmant que la poussière d’uranium est toxique lorsqu’elle est manipulée ou inhalée.

Des responsables anonymes britanniques et américains ont rejeté avec désinvolture les inquiétudes russes concernant la contamination de l’environnement, suggérant plutôt que Moscou avait peur du « très efficace » Les manches.

Les États-Unis et leurs alliés ont envoyé plus de 100 milliards de dollars d’armes, de munitions et d’équipements militaires en Ukraine au cours des 18 derniers mois, tout en insistant sur le fait que cela ne fait pas d’eux une partie au conflit. Ces livraisons comprenaient des armes à sous-munitions interdites par la plupart des membres de l’OTAN. L’Ukraine devrait rendre compte de leur utilisation directement au Pentagone. La Russie a documenté plusieurs cas dans lesquels de telles munitions ont été utilisées contre des cibles civiles.