Au cours des trois premiers mois de l’année, 573 civils ont été tués et 1 210 blessés en Afghanistan, soit une augmentation de 29% par rapport à la même période en 2020, a déclaré mercredi la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) dans un rapport.

Une source de « préoccupation particulière » était que le nombre de femmes tuées ou blessées a augmenté de 37%, tandis que le nombre d’enfants victimes a augmenté de 23%, selon le rapport.

Les civils ont été victimes de «engagements au sol; engins explosifs improvisés et assassinats ciblés», A déclaré la MANUA.

Les groupes d’insurgés ont causé 61% pour cent des pertes parmi la population, le plus grand nombre de dégâts étant infligés par les talibans (43,5%). L’armée nationale afghane et d’autres unités progouvernementales auraient été responsables du meurtre et des blessures de 27% des civils jusqu’à présent cette année.

« Toutes les opportunités possibles de paix doivent être saisies. Si les niveaux de violence ne sont pas immédiatement réduits, des milliers de civils afghans continueront d’être tués et blessés par d’autres Afghans en 2021 », Deborah Lyons, la représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU pour l’Afghanistan, a mis en garde.

En l’absence de progrès dans les pourparlers de paix entre les autorités de Kaboul et les Taliban, des combats meurtriers se sont récemment intensifiés dans plusieurs régions afghanes.

L’incertitude a également été exacerbée par le retrait imminent des 2 500 soldats américains restants et de leurs alliés de l’OTAN du pays.

Le président américain Joe Biden devait annoncer le retrait, qui pourrait mettre fin à la plus longue guerre jamais menée par Washington, plus tard mercredi, les médias appelant le 11 septembre 2021 la date limite. Cette date marque le 20e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre contre les États-Unis, qui sont devenus la raison même invoquée pour le déploiement des forces américaines en Afghanistan en 2001.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a confirmé plus tôt que le contingent américain quitterait le pays turbulent « dans les semaines et les mois à venir » et que le reste des troupes de l’OTAN sera « sortir ensemble » avec eux.

