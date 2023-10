Au Mexique, 111 896 personnes sont actuellement portées disparues dans la base de données officielle du ministère de l’Intérieur.

Ce nombre n’inclut pas les nombreuses autres personnes portées disparues et retrouvées mortes par la suite.

Le comité de l’ONU a également exhorté le gouvernement à assurer la transparence de la méthodologie utilisée pour mettre à jour la base de données.

Le Comité des disparitions forcées de l’ONU a exprimé mardi ses inquiétudes concernant ce qu’il a qualifié d’enquête inadéquate sur le nombre « alarmant » de disparitions au Mexique, les faibles condamnations qui en résultent et « l’impunité presque absolue ».

La plupart avaient disparu depuis 2006, lorsque le président Felipe Calderon avait déclaré une « guerre contre la drogue », mobilisant les forces armées pour combattre les cartels de plus en plus puissants et déclenchant une vague de violence qui continue de secouer le pays.

Fin juillet, le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a révisé la base de données gouvernementale, suggérant que le nombre réel de disparus est inférieur.

Les propos du président ont suscité l’inquiétude. Des experts et même certains responsables gouvernementaux estiment que ces chiffres sont probablement beaucoup plus élevés, car les familles ne signalent souvent pas les disparitions – soit par crainte de représailles, soit parce qu’elles doutent de la capacité des autorités à faire quoi que ce soit pour elles.

Le comité de l'ONU a également exhorté le gouvernement à assurer la transparence de la méthodologie utilisée pour mettre à jour la base de données. Pour l'instant, aucun détail sur d'éventuels changements n'a été rendu public.

Le ministère de l’Intérieur n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les modifications apportées à la base de données devraient impliquer des groupes représentant les victimes et être coordonnées de manière indépendante et impartiale par la Commission nationale de recherche, a déclaré la commission, tout en incluant également des mesures pour éviter une nouvelle victimisation et protéger les données.

Reuters a passé quatre ans à documenter le travail de groupes de recherche constitués indépendamment dans 10 États mexicains.

Environ 180 groupes de ce type ont vu le jour. Mayra Gonzalez, dont la sœur a disparu en 2016 et a ensuite été retrouvée assassinée, est l’une de ces militantes.

« Il est important que les cas soient rendus visibles », a-t-elle déclaré.