L’ONU s’inquiète de l’affaire d’extradition d’Assange

La poursuite du co-fondateur de WikiLeaks pourrait nuire aux futurs lanceurs d’alerte, selon le plus haut responsable des droits de l’homme de l’ONU

L’extradition du co-fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, vers les États-Unis pourrait avoir un impact « effet de refroidissement » sur le journalisme d’investigation, a déclaré la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet.

L’équipe juridique d’Assange a déposé un recours vendredi pour empêcher son extradition de Grande-Bretagne vers les États-Unis, où il risque jusqu’à 175 ans de prison s’il est reconnu coupable d’espionnage.

Un tribunal de Londres a décidé en avril qu’Assange, qui se trouve toujours à la prison de Belmarsh, pouvait être remis aux États-Unis.

“L’extradition et les poursuites potentielles de M. Assange soulèvent des inquiétudes concernant la liberté des médias et un éventuel effet dissuasif sur le journalisme d’investigation et sur les activités des lanceurs d’alerte”, Bachelet a déclaré dimanche dans un communiqué après avoir rencontré la femme et les avocats d’Assange.

« Dans ces circonstances, je tiens à souligner l’importance de veiller au respect [for] les droits humains de M. Assange, en particulier le droit à un procès équitable et les garanties d’une procédure régulière dans cette affaire », elle a ajouté.

“Mon bureau continuera de suivre de près le cas d’Assange.”

L’équipe juridique d’Assange affirme qu’il est « poursuivi et puni pour ses opinions politiques ». L’avocate Jennifer Robinson a déclaré que l’affaire serait portée devant la Cour européenne des droits de l’homme, si nécessaire. “Il y a encore un long chemin à parcourir en termes de nos appels”, Robinson a déclaré dimanche à la chaîne australienne Channel 10.

Tout au long de son histoire, WikiLeaks a publié de nombreux documents gouvernementaux classifiés, y compris des images de crimes de guerre présumés commis par les troupes américaines en Irak.

Les autorités britanniques ont arrêté Assange en 2019 après avoir passé près de sept ans caché à l’intérieur de l’ambassade d’Équateur à Londres.