L’ONU signale d’importants dégâts causés par les inondations dans le centre de la Somalie

MOGADISCIO, Somalie (AP) – Les inondations causées par les pluies annuelles ont laissé « une traînée de destruction » à travers la Somalie, a déclaré un porte-parole des Nations Unies, citant des maisons et des terres agricoles inondées ainsi que la fermeture des établissements de santé.

« Selon les premières estimations de nos partenaires, plus de 460 000 personnes ont été touchées, dont près de 219 000 hommes, femmes et enfants qui ont été déplacés à cause de cette (inondation) », a déclaré Stéphane Dujarric dans un communiqué.

Au moins cinq personnes, dont trois enfants, ont été tuées dans les inondations, a déclaré Mohamed Moalim de l’Agence nationale somalienne de gestion des catastrophes à l’Associated Press.

Les destructions sont les plus importantes dans la région de Hiiraan, dans l’État somalien central de Hirshabelle. Des milliers de familles ont été déplacées à Beledweyne, la ville régionale à la plus forte densité de population. La rivière Shabelle qui traverse la ville a éclaté de son lit au milieu de fortes pluies.

Si les pluies persistent en Somalie et dans les hautes terres éthiopiennes, « nous estimons que jusqu’à 1,6 million de personnes pourraient être touchées, avec plus de 600 000 déplacés », a déclaré Dujarric.

La montée des eaux à Beledweyne a forcé la fermeture de nombreuses installations importantes, y compris les bureaux du gouvernement et l’hôpital principal, ont déclaré des habitants. Certains ont dit que les inondations étaient les pires qu’ils aient jamais vues.

« C’était très difficile pour moi de marcher ce matin à cause de la quantité d’eau », a déclaré Abdifitah Ahmed, un habitant de Beledweyne. « Comme vous pouvez le voir, cette situation s’aggrave à mesure que la quantité d’eau augmente. »

Un autre habitant, Hussein Yusuf, a déclaré que les dégâts matériels étaient importants. « Cette inondation est plus importante que n’importe quelle inondation de mémoire récente qui ait jamais eu lieu dans cette région », a-t-il déclaré.

La nation de la Corne de l’Afrique, l’une des plus pauvres du monde, fait face à de multiples crises. D’autres parties de la Somalie sont confrontées à des conditions de sécheresse, et il y a une insurrection en cours par des combattants extrémistes islamiques opposés au gouvernement fédéral dans la capitale, Mogadiscio.

Omar Faruk, Associated Press