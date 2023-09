L’ONU se réunit pour discuter de réponses efficaces aux pertes et aux dommages avant la COP28 — Enjeux mondiaux

Les conséquences des inondations dans la ville libyenne de Derna. Crédit : HCR/Ahmed Al Houdiri T

NAIROBI, 22 sept (IPS) – Les pays africains sont de plus en plus exposés aux catastrophes meurtrières provoquées par le climat. Les récents événements extrêmes dévastateurs incluent d’intenses tremblements de terre dévastateurs au Maroc, suivis de peu par des inondations catastrophiques en Libye en septembre qui ont fait 11 300 morts, selon le Croissant-Rouge libyen.

Un quart de la ville portuaire libyenne de Derna – l’épicentre de cette tragédie – a été rayé de la carte. La pollution causée par le réchauffement de la planète a rendu la tragédie en Libye 50 fois plus probable et 50 % pire.

« Alors que le réchauffement climatique s’intensifie, que les perspectives se détériorent, que les pertes et les dégâts augmentent et deviennent de plus en plus difficiles à éviter, les projections sont désastreuses : les disparités régionales et la sécurité alimentaire sont sur le point d’affecter des dizaines, voire des centaines de millions de personnes dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. « , le risque d’inondation devrait entraîner 48 000 décès d’enfants supplémentaires d’ici 2030 », a déclaré le Dr Adelle Thomas, auteur principal du sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies – le sixième d’une série de rapports. qui évaluent les informations scientifiques, techniques et socio-économiques concernant le changement climatique.

« Pour les petites îles et les communautés côtières, les événements à évolution lente et extrêmes menacent de rendre ces endroits inhabitables. Dans ce contexte, nous constatons que les structures financières et institutionnelles actuelles ne parviennent pas à remédier de manière globale aux pertes et aux dommages, en particulier dans les pays en développement vulnérables. Plus de 50 pour cent de l’augmentation de la dette dans les pays vulnérables est liée au financement du relèvement et de la reconstruction après une catastrophe. Il s’agit d’une situation injuste et insoutenable dans laquelle ceux qui sont les moins responsables du changement climatique assument le fardeau et les coûts des pertes et des dommages.

S’exprimant lors d’une réunion spéciale de l’ONU sur les pertes et dommages le 20 septembre 2023, Amina J Mohammed, la vice-secrétaire générale des Nations Unies, a déclaré qu’il s’agissait d’une question sur laquelle le secrétaire général des Nations Unies « a toujours été critiqué sous notre direction ». pieds pour et pour nous assurer que nous tenons nos promesses à l’approche de la COP28. Nous le savons tous, il est impératif d’agir de manière urgente et collective, et cette réunion extraordinaire se déroule en marge du Sommet sur l’ambition climatique du secrétaire général.»

Soulignant que la communauté mondiale doit s’unir, redoubler d’efforts pour réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre conformément à l’Accord de Paris et renforcer considérablement la résilience en matière d’adaptation face à ces changements inévitables. Il est également tout aussi impératif que la communauté mondiale s’attaque aux impacts irréversibles déjà déclenchés.

« De nombreux pays, en particulier ceux qui sont les moins responsables de la crise climatique actuelle, se retrouvent en première ligne de ses effets. Pour lutter contre l’injustice climatique, une décision historique a été prise lors de la COP27 d’établir de nouveaux dispositifs de financement, notamment un fonds pour les pertes et dommages. Il est possible d’avoir un monde sûr, où personne n’est laissé pour compte. Tenir la promesse de l’Agenda 2030 ainsi que de l’Accord de Paris », a souligné Mohammed.

La réunion spéciale sur les pertes et dommages a soutenu les efforts du Comité de transition conformément au mandat qui leur a été confié par les parties à l’Accord de Paris. Soulignant qu’une action urgente était nécessaire car les pays les moins polluants étaient en première ligne d’une crise climatique mortelle.

« Plus de 110 millions d’Africains seront directement touchés par les aléas climatiques et liés à l’eau en 2022, ce qui a causé plus de 8,5 milliards de dollars de dommages économiques. Notre coût économique mondial projeté en termes de pertes et de dommages devrait être de l’ordre de centaines de milliards d’ici 2030 », a expliqué Mohammed.

Dans le même temps, le fardeau insoutenable de la dette, la spirale de l’inflation et les fluctuations monétaires ajoutent aux difficultés et aux difficultés auxquelles sont confrontés les pays les plus vulnérables. Des initiatives telles que la stimulation des ODD pour réaliser l’Agenda 2030 sont désormais en place pour tenir la promesse 2-030, en compensant les conditions de marché difficiles auxquelles sont confrontés les pays en développement et en accélérant les progrès vers les ODD.

Genaro Matías Godoy González, un représentant de la jeunesse de YOUNGO – le groupe officiel des enfants et des jeunes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a souligné que l’inaction climatique devrait payer un prix et que « l’appel au financement des pertes et des dommages est intrinsèquement un problème. appellent à la fois à l’action climatique et à la justice climatique. Cela signifie l’espoir de réparations pour les milliards de personnes dont les moyens de subsistance ont été perdus et la responsabilité des décideurs de fixer la voie d’un système monétaire et financier qui aide notre monde à accroître sa croissance mais ne tient pas compte des limites planétaires sur la façon dont nous devrait diriger la croissance.

González a parlé de la nécessité d’un changement transformateur – en reconnaissant la dette climatique et écologique envers les personnes et les écosystèmes. Pour reconstruire et régénérer les moyens de subsistance perdus, les institutions financières internationales ont l’impératif moral de participer à la transition et à la transformation de notre système financier mondial.

« Les banques centrales doivent inclure le risque d’inaction financière dans l’évaluation des risques de leur politique monétaire, rendre compte en conséquence et mettre en place les incitations appropriées. Le financement climatique destiné à remédier aux pertes et aux dommages ne doit pas se faire au détriment d’autres formes de financement climatique visant à soutenir une action climatique globale. Il doit être nouveau et complémentaire et aligné sur les ODD, la conservation de la nature et le développement de la résilience climatique. Ils ne devraient pas alourdir le fardeau de la dette des pays en développement qui tentent déjà de survivre à la crise climatique tout en étant étranglés par la dette et contraints de recourir davantage à la nature », a-t-il déclaré.

Pour souligner la nécessité de modèles financiers efficaces pour les pertes et les dommages, Thomas a lancé un terrible avertissement au cœur du sixième rapport d’évaluation du GIEC : « Le changement climatique induit par l’homme a infligé des pertes et des dommages graves et étendus – affectant de manière disproportionnée les pays en développement et les pays les plus touchés. vulnérables parmi nous. Les chiffres dressent un tableau alarmant : environ 3,3 milliards de personnes vivent dans des pays très vulnérables, ce qui les expose aux impacts climatiques les plus graves. La mortalité humaine due aux événements extrêmes était 15 fois plus élevée dans les régions hautement vulnérables.

« Des millions de personnes sont aux prises avec une insécurité alimentaire aiguë, concentrées en Afrique, en Asie, en Amérique centrale et du Sud, dans les pays les moins avancés et dans les petites îles. De graves sécheresses ont entraîné une insuffisance pondérale chez près de six millions d’enfants dans les pays en développement. Les événements extrêmes entraînent des milliards de dollars de dommages, dépassant parfois le PIB des pays en développement », a ajouté Thomas.

Les pertes et les dégâts ont provoqué un chaos économique encore plus grand et appauvri les régions et les populations les plus vulnérables, notamment les pauvres, les femmes, les enfants et les peuples autochtones. Les preuves scientifiques sont indéniables : une action urgente, globale et transformatrice est impérative pour répondre aux niveaux croissants de pertes et de dommages.

