L’ONU se rassemble alors que les principes fondamentaux sont menacés

“Notre monde est en grande difficulté”, a déclaré le secrétaire général António Guterres en ouvrant mardi le débat général annuel.

L’ONU a rarement été à la hauteur de ses objectifs les plus nobles. Mais il est difficile de se souvenir d’une époque où ses principes fondamentaux de forger des solutions communes pour la paix, de soutenir les droits de l’homme et de promouvoir le droit international ont été à ce point menacés.

La Russie, État membre, a bafoué la charte de l’ONU avec son invasion de l’Ukraine. Ni le président russe Vladimir Poutine ni le président chinois Xi Jinping ne prendront la peine de se présenter à la réunion des dirigeants de la Big Apple – bien qu’ils se soient réunis la semaine dernière séparément. Et les récentes inondations au Pakistan suggèrent que les efforts de l’ONU pour négocier des accords limitant les émissions de carbone sont déjà trop tard pour certains pays.

Autrefois, l’ONU était un foyer de diplomatie en temps de guerre. Mais ces jours sont révolus alors que Pékin et Moscou brandissent leur veto au Conseil de sécurité pour entraver les efforts de médiation dans des endroits comme la Syrie et l’Ukraine. Après son invasion au début de cette année, la Russie a transformé les réunions du conseil en théâtre de l’absurde.

Le président américain Joe Biden prolongera sa série de discussions franches lorsqu’il appellera le monde mercredi à se dresser contre “l’agression nue” de Moscou, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan. Les avertissements de Biden selon lesquels le monde se divise en un duel entre despotes et démocrates regardent l’argent.

Bien sûr, les critiques de l’Amérique soulignent qu’elle a souvent semblé enfreindre les principes des Nations Unies elles-mêmes, avec ses guerres au Vietnam et en Irak, par exemple. Et tout retour au pouvoir de l’ancien président Donald Trump, qui a renversé la diplomatie américaine en dissident les alliés occidentaux et en choyant les tyrans, pourrait anéantir les efforts de Biden pour sauver le droit international.

Tout cela explique le ton extraordinairement sombre du discours du Secrétaire général, qui a déploré qu’il n’y ait « aucune coopération, aucun dialogue, aucune résolution collective des problèmes » tout en avertissant que « la réalité est que nous vivons dans un monde où la logique du dialogue et la coopération est la seule voie à suivre.”