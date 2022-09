L’ONU se précipite pour fournir de l’aide au Pakistan au milieu d’inondations meurtrières alors que le Premier ministre visite un lac posant une nouvelle menace

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a dépêché lundi une aide plus désespérément nécessaire au Pakistan frappé par les inondations alors que le Premier ministre du pays se rendait dans le sud, où la montée des eaux du lac Manchar constitue une nouvelle menace.

Deux avions du HCR se sont posés dans la ville portuaire de Karachi, dans le sud du pays, et deux autres étaient attendus plus tard dans la journée. Un troisième avion, avec l’aide du Turkménistan, a également atterri à Karachi. Alors que les inondations de ces dernières semaines ont touché une grande partie du Pakistan, la province du sud du Sind, dont Karachi est la capitale, a été la plus touchée.

Plus de 1 300 personnes ont été tuées et des millions de personnes ont perdu leur maison dans les inondations causées par des pluies de mousson inhabituellement fortes au Pakistan cette année, que de nombreux experts ont imputées au changement climatique.

En réponse à la catastrophe qui se déroule, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé la semaine dernière le monde à cesser de “somnambuler” pendant la crise. Il prévoit de visiter les zones touchées par les inondations vendredi.

Dimanche, des ingénieurs ont creusé un talus sur les rives du lac Manchar dans le but de libérer la montée des eaux de crue pour sauver la ville de Sehwan et plusieurs villages voisins d’une éventuelle destruction par les eaux de crue, qui ont endommagé 1,6 million de maisons depuis la mi-juin.

Le Premier ministre Shehbaz Sharif a rencontré le ministre des Affaires étrangères Bilawal Bhutto Zardari dans la ville de Sukkur sur le fleuve Indus en crue, d’où ils ont visité les zones touchées par les inondations en hélicoptère. Murad Ali Shah, le ministre en chef de la province, a informé Sharif des dégâts causés par les inondations dans le Sindh.

Des milliards de dégâts, des millions touchés

Les inondations ont touché plus de 3,3 millions de personnes dans cette nation islamique de 220 millions d’habitants, et la dévastation a causé 10 milliards de dollars de dégâts, selon les estimations du gouvernement. Les provinces du Pendjab, du Sind, du Balouchistan et du Khyber Pakhtunkhwa ont été les plus touchées, et la majorité des personnes tuées étaient des femmes et des enfants.

La semaine dernière, les États-Unis ont annoncé une aide de 30 millions de dollars américains aux victimes pakistanaises des inondations. Lundi, deux membres du Congrès américain, Sheila Jackson Lee et Tom Suozzi, ont rencontré des responsables pakistanais et visité certaines des zones sinistrées, a indiqué le gouvernement.

Une victime d’inondations sans précédent causées par les pluies de mousson est assise devant un magasin à Jaffarabad, au Pakistan, lundi. (Fareed Khan/Associated Press)

Lors d’une cérémonie dans la capitale, Islamabad, le président pakistanais Arif Alvi a décerné la deuxième plus haute distinction du pays à Jackson Lee, qui, avec Suozzi et des responsables de l’ambassade américaine, a rencontré le Premier ministre, selon un communiqué du gouvernement. Il a déclaré que Sharif avait déclaré aux membres du Congrès qu’en dépit d’être l’un des plus faibles émetteurs de carbone, le Pakistan était confronté au poids du changement climatique.

Le communiqué indique que Lee a transmis ses “sincères condoléances” aux victimes des inondations et a déclaré que le Congrès et l’administration Biden soutiendraient le Pakistan “à la suite de ce défi colossal”.

“Aucune aide gouvernementale n’est parvenue ici”

Les eaux de crue reculaient dans les provinces du Pendjab, du Khyber Pakhtunkhwa et du Balouchistan, mais la situation était alarmante dans toute la province du Sind. Des centaines de personnes quittaient le district de Jaffarabad après l’inondation de leurs maisons.

“Nos maisons sont actuellement inondées”, a déclaré Khadim Khoso, 45 ans, racontant comment il pataugeait dans l’eau à hauteur de poitrine. Il a dit que lui et sa famille avaient quitté leur maison une fois que les eaux de crue avaient amené les serpents.

“Aucune aide gouvernementale n’est parvenue ici”, a-t-il déclaré. Cependant, les autorités disent qu’elles font de leur mieux pour venir en aide aux victimes des inondations.

L’ancien Premier ministre pakistanais, Imran Khan, s’est également rendu lundi dans certaines des zones touchées par les inondations dans le Sindh, notamment la ville de Sukkur. La semaine dernière, il a attiré les critiques du gouvernement pour s’être adressé à une série de rassemblements anti-gouvernementaux au moment d’une urgence d’inondation pour le Pakistan.

Les réfugiés afghans vivant au Pakistan ont également été touchés par les inondations. Le Pakistan a accueilli des millions d’Afghans fuyant la violence dans leur pays au cours des quatre dernières décennies et compte actuellement environ 1,3 million de réfugiés afghans enregistrés.

On estime que plus de 420 000 réfugiés afghans se trouvent dans les régions les plus touchées du Pakistan, vivant côte à côte avec leurs communautés d’accueil.

REGARDER | Les travailleurs humanitaires pakistanais ont du mal à suivre le rythme alors que les inondations s’intensifient : Les travailleurs humanitaires pakistanais ont du mal à suivre le rythme alors que les inondations s’intensifient Il y a maintenant 33 millions de personnes qui ont été touchées par les inondations au Pakistan. Les agences d’aide préviennent que la situation est sur le point de s’aggraver en raison de maladies d’origine hydrique qui pourraient faire plus de victimes.

Dimanche également, l’UNICEF a livré des fournitures de secours, notamment des médicaments et des comprimés pour purifier l’eau, dans le cadre de l’appel éclair de l’ONU de 160 millions de dollars américains pour soutenir la réponse aux inondations au Pakistan. L’UNICEF lance également un appel de 37 millions de dollars américains pour les enfants et les familles.

« Les inondations ont laissé des enfants et des familles à découvert sans accès aux nécessités de la vie », a déclaré Abdullah Fadil, représentant de l’UNICEF au Pakistan.

Des avions transportant de l’aide d’autres pays sont également attendus plus tard lundi en réponse à un appel de Sharif, qui a appelé la communauté internationale à aider le Pakistan.

Avec les deux avions du HCR, 38 avions ont apporté de l’aide d’autres pays, dont la Chine, le Qatar, les Émirats arabes unis et l’Ouzbékistan.